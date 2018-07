Inhalt Seite 1 — Ideen allein genügen nicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ruth Münster

Es gibt in der Bundesrepublik Hunderte von Werbeagenturen, die diese Bezeichnung in ihrem Firmenschild führen. Aber diese Bezeichnung bürgt nicht immer für Qualität. Mancher Zwei-Mann-Betrieb bezeichnet sich schon als Werbeagentur, auch wenn er nur im Stile einer alten Annoncen-Expedition Anzeigenaufträge vermittelt.

Werbeagentur sollte sich eigentlich nur nennen, wer Werbekonzeptionen nach Produkt, Markt und Mediaforschung entwickeln kann, wer im eigenen Haus Anzeigen und Fernsehspots, Verpackungen bis hin zu Schaufensterdekorationen gestalten kann. Es muß mit einem Wort „Full-Service“ geboten werden. Das aber können wahrscheinlich höchstens fünfzig Werbeunternehmen.

Dem Club der GWA (Gesellschaft Werbeagenturen) gehören zur Zeit 27 Mitglieder an, die es sich mindestens fünfstellige Mitgliedsbeiträge kosten lassen, das „GWA“ als eine Art Gütesiegel im Briefkopf zu führen. Das „Establishment der Werbewelt“ bietet dafür gemeinsame Forschung und verlangt dafür von seinen Mitgliedern, daß sie sich an bestimmte Spielregeln halten.

Mindestens diese 27 GWA-Werbeagenturen möchten sich am liebsten schon nicht mehr so nennen, sondern als „Marketing-Agentur“ gelten. Das läßt darauf schließen, daß sie mit der Werbung zugleich die Karten der Marketing-Politik in den Unternehmen mitmischen wollen. Aber die meisten Kunden mögen’s nicht gar so heiß: „Marketing ist unsere Sache – Werbung die eure!“ Das ist die verbreitete Unternehmensphilosophie. Findige Köpfe haben denn auch bereits einen neuen Begriff geprägt. Sie sprechen von „Kommunikations-Agentur“. Das mag der Sache nach richtig sein, denn jede Werbung ist schließlich Kommunikation – mit dem Verbraucher; aber die Werbeagenturen säen nach Ansicht vieler Unternehmer nur Mißtrauen, wenn sie so geschwollen daherreden.

Die Werbeagenturen dürfen sich in den nächsten Jahren nicht verführen lassen, mit ihren Kunden in einer wissenschaftlich verbrämten Sprache über simple Begriffe zu reden. Es gibt in der Werbewelt selbst schon genug Kommunikationsschwierigkeiten. Die Markt- und Mediaforscher beispielsweise können sich nur noch selten mit den kreativen Mitarbeitern, den Graphikern und den Textern verständigen. Das ist gefährlich. Denn in der Zukunft wird es vor allem auf die gute Zusammenarbeit zwischen diesen ankommen.

Auch wenn die Markenartikler von ihren Agenturen in erster Linie kreative Leistungen erwarten, so scheinen doch die Zeiten vorbei, da die Phantasie in der Werbegestaltung groß geschrieben wurde. Man kann nicht mehr mit Elefanten für Porzellan werben, nur weil es originell ist. Es darf nicht mehr passieren, daß der flüchtige Leser bei einer Anzeige an Schokolade denkt, wenn für Kühlschränke geworben wird.