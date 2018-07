Inhalt Seite 1 — Machtwechsel auf portugiesisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Fritz René Allemann

Jahrelang, fast jahrzehntelang hatte es zu den beliebtesten portugiesischen Gesellschaftsspielen gehört, darüber zu spekulieren, was wohl geschehen werde, wenn die Zügel der Macht eines Tages den festen und sicheren Händen Salazars entgleiten würden. Mit Bangen und schlecht verhehlter Nervosität hatten die Anhänger, und vor allem die Koryphäen des Regimes diesem Augenblick entgegengesehen; in der hoffnungsvollen Überzeugung, daß dann alles gleichsam mit einem Schlage anders werden müsse, lauerten die Unzufriedenen und die Oppositionellen auf das Verschwinden des Diktators. Daß das Ende der mehr als vierzigjährigen Ära Salazars nicht ohne schwere Erschütterungen abgehen dürfte, galt den einen wie den anderen als ausgemachte Sache.

Nun ist der Augenblick da – und das einzig Sensationelle an der so lange gefürchteten oder ersehnten Machtablösung ist ihr völlig unsensationeller Charakter. Der Regierungschef, der nun schon mehr als zwei Wochen lang bewußtlos und halb gelähmt im sechsten Stock des Lissaboner Rotekreuzkrankenhauses liegt, hat noch in der Stunde seines Abtretens recht behalten: Er war es ja gewesen, der immer prophezeit hatte, die von ihm errichtete Ordnung sei stabil und solide genug, daß sie auch das Ende ihres Schöpfers überdauern könne, und die Verfassung garantiere auf jeden Fall die Kontinuität des politischen Systems. Genau das ist geschehen.

Salazars Nachfolger, Marcello Caetano, vom Präsidenten Admiral Thomaz auf Empfehlung des Staatsrates nach einer Woche des Zögerns und der eifrigen Konsultationen mit der Bildung eines neuen Kabinetts betraut, sitzt im Palast von Sao Bento am Schreibtisch des todkranken Staatsmannes, ohne daß es auch nur zu Andeutungen von Unruhen gekommen wäre. Das Leben in Lissabon geht seinen normalen Gang, als sei nichts Besonderes geschehen.

Bei den Würdenträgern des Regimes hat dieser unerwartet glatte Machtübergang eine fast euphorische Stimmung ausgelöst: Der Überschwang, mit dem die Salazaristen die „historische Stunde“ feiern, könnte fast ein wenig indezent anmuten, spürte man nicht das erlöste Aufatmen über die Selbstverständlichkeit, mit der sie über die Bühne gegangen ist. Die geschickte Rede Caetanos bei seinem Amtsantritt, in der Verbeugungen vor dem Genius seines großen Vorgängers und Bekenntnisse zur Fortführung seines Werkes mit vorsichtigen Hinweisen auf allmähliche Veränderungen behutsam ausbalanciert wurden, entsprach genau dem, was alle hören wollten: Die Konservativen fühlten sich durch die autoritären Akzente und die Ermahnungen beruhigt, daß der Ernst der Stunde und vor allem die Verteidigung der „überseeischen Provinzen“ weiterhin gewisse Opfer an Freiheitsrechten erfordert; den Liberalen dagegen klangen die Versicherungen, daß die Öffentlichkeit „so vollständig und so regelmäßig wie möglich“ informiert werden solle und daß der Regierung sehr viel an der „wünschenswerten Kommunikation mit der Nation“ gelegen sei, ebenso angenehm in den Ohren wie die vagen, aber unüberhörbaren Andeutungen über nötige „Reformen“.

Im Augenblick freilich scheint der Nachdruck eher auf der Konstanz als auf der Anpassung an neue Erfordernisse zu liegen. Auch die Umbesetzungen im Kabinett, die Caetano vorgenommen hat, passen durchaus in dieses Bild: Die Balance zwischen den verschiedenen Strömungen des Regimes ist kaum nennenswert verschoben worden. Am ehesten knüpfen sich noch bescheidene Hoffnungen an den Wechsel im Unterstaatsekretariat beim Ministerpräsidenten, dem die Zensur und die Kontrolle der Massenmedien unterliegen. Der ausgebootete Unterstaatssekretär Rodrigues, einer der bestgehaßten Männer der Administration, galt als Scharfmacher von unverkennbar faschistischem Zuschnitt; und obwohl sein Nachfolger Moreira Baptista ebenfalls aus dem staatlichen Propagandaapparat kommt und kaum den liberalen Kräften zuzurechnen ist, geht ihm der Ruf voraus, er sei etwas umgänglicher und anpassungsfähiger als der bisherige Meinungszar.

Tatsächlich sind die portugiesischen Zeitungen schon in den ersten Tagen der neuen Ära nicht informativer, aber in ihren Kommentaren um eine Spur nuancierter geworden als bisher. Man kann nun wenigstens zwischen den Zeilen diese und jene Meinungsunterschiede und individuelle Akzente erkennen, wo es bisher nichts als die öde Eintönigkeit der offiziellen Propagandalinie gab.