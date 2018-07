München

Mini, 45 Jahre alt, in Indien geborene Elefantendame, steht wie immer am Trenngraben des Elefantenfreigeheges im Münchner Tierpark Hellabrunn und stößt einen klagenden Ton aus. Mini bettelt. Früher hatte ihre Schau Erfolg. Früher konnte sie den Tierparkbesuchern aus der Hand fressen, den Kindern das Brot aus Tüten und Taschen holen. Heute erreicht der Rüssel nur noch trockenes Laub, das vom Wind an die Betonmauer getragen wurde. Eltern und Kinder drängen sich hinter einem 50 Zentimeter hohen Drahtzaun, der im Abstand von anderthalb Metern vor der Mauer entlanggezogen worden ist. Die Menschen sind für den Eelefantenrüssel unerreichbar geworden.

„Der direkte Kontakt Rüssel–menschliche Hand wird unterbunden“, hatte Zoo-Direktor Lutz Heck unmittelbar nach jenem Vorfall gesagt, der in der Geschichte der Zoologischen Gärten ziemlich einmalig ist und der einem kleinen Mädchen aus München das Leben kostete. Vor den Augen der Mutter. hatte die Elefantenkuh Mini die dreieinhalb Jahre alte Ursula Junge, die soeben das letzte Stück Brot an das Tier verfüttert hatte, mit dem Rüssel gepackt, zu sich über den Graben gehoben, auf den Boden gelegt und dann mit dem Vorderfuß einige Male hin und hergerollt. Die Entsetzensschreie der Zuschauer riefen den Wärter Joachim Herzner herbei, der im Moment des Unglücks gerade mit einem anderen Elefanten zu tun hatte. Er rannte zu Mini und klopfte ihr beruhigend auf den Rüssel: „Ruhig, Mini, sei brav.“ Sofort ließ der drei Tonnen schwere Koloß von dem Kind ab. Herzner reichte die kleine Ursula zu seinem Kollegen, dem Raubtieroberwärter Otto Lechner, der in den Trenngraben hinabgeklettert war. Lechner trug das Mädchen in den Wärterraum, wickelte es in eine Wolldecke und bettete es ins Heu. Lechner: „Als ich das Kind gehalten habe, da hat’s noch gelebt. Das Mädel war nicht zertrampelt, ein Auge war stark geschwollen, und am Kopf sah ich Hautabschürfungen. Ein Schuh fehlte. Aber wie es anfing zu röcheln und zu stöhnen, da hab’ ich gewußt, jetzt geht’s dahin.“

Da die Telephonleitung des Zoos bei Straßenarbeiten beschädigt worden war, wurde über Funk von einer Baufirma das Bayerische Rote Kreuz verständigt. Nach 20 Minuten traf der Rettungswagen an der Unglücksstelle ein. Als das Kind im Krankenhaus Harlaching ankam, war es tot.

In großer Aufmachung berichteten Münchens Zeitungen am nächsten Tag: „Elefant zertrampelt Kind!“ Doch die Direktion des Tierparks legt in dieser Beziehung Wert auf Nuancen. Direktor Lutz Heck will betont sehen: „Das Kind ist nicht zertrampelt worden. Denn dann könnte man Mini eine gewisse Absicht unterstellen.“ Gerade in der Bewegung des Hin-und-Her-Rollens aber sieht Heck die Ahnungslosigkeit seiner Mini bestätigt: „Eine für den Elefanten typische Bewegung. Er rollte die Sachen bei der Suche nach Futter auf dem Boden, bevor er sie mit dem Rüssel wieder aufnahm.“ Auf solche Weise pflegte die Elefantenkuh besonders auch Plastiktüten mit Futter zu öffnen, die ihr von Besuchern gegeben worden waren. An jenem Unglückstag trug Ursula Junge einen Regenmantel aus Plastik.

Am selben Abend besuchte Direktor Heck das Unglückstier noch einmal in seinem Bau. Mini schlief friedlich wie immer. „Man merkte ihr keine Reaktion an. Sie war überhaupt nicht nervös, wie das leicht in solchen Fällen möglich ist, wenn dem Tier ein Unrecht bewußt wird.“ Und Heck bekräftigt: „Nein, Mini wird nicht getötet.“

Schließlich hatte die Elefantendame Mini einem Wärter im Mai vergangenen Jahres das Leben gerettet. An einem Sonntagnachmittag, vor Hunderten von Zuschauern, hatte die Dreitonnerin Cora, Leitkuh der Heilbrunner Elefantenherde, plötzlich zu einem Angriff auf den Wärter Nelz angesetzt. Mit hochgestellten Ohren und unter wütenden Trompetenstößen stürmte das Tier auf den Mann zu. Aus der Gruppe der übrigen Elefanten löste sich Mini, stellte sich Cora in den Weg und rammte die Stallgefährtin mit einem Kopfstoß gegen die Wand des Elefantenhauses. Mit zerschmetterten Rückenwirbeln starb Cora am nächsten Tag.

Peer Hildesheimer