Der Autor lehrt Medizin an einer deutschen Universität und beschäftigt sich als Arzt mit moderner Seelsorge. Er fühlt sich in seiner Stellung zu exponiert, als daß er seinen Artikel mit Namen zeichnen möchte. Uns erscheint seine durchdachte Provokation als guter Ausgangspunkt für ernsthafte neue Diskussionen.

Die Sexualität unserer Zeit wirkt deshalb so übersteigert, weil sie nur halb ist. Sie ist im Reizen immer hemmungsloser geworden, weil sie den Zugang zum zweiten, fröhlicheren Teil ihrer selbst so schwer findet, zur Befriedigung.

Die Frau von heute wendet nicht unbeträchtliche Zeit, Mittel und Gedanken darauf, sich aufreizend herzurichten. Ganze Industrien beraten sie dabei: Kosmetik, Mode, Mieder – das sexbetonte Schönheitsideal.

Wie die Frau jedoch das aufgestachelte Bedürfnis befriedigen kann, darüber wird sie nicht beraten, wird sie nicht angeregt, sich Gedanken zu machen, ja, es ist auch heute noch verpönt, darüber zu sprechen. Wenn die Hülle gefallen, die Frisur zerrauft und das Make-up verschmiert ist, beginnt das große Dilemma; denn an kosmetischen Reizartikeln allein kann niemand auf die Dauer Befriedigung finden. Darum gehen selbst junge Ehemänner, auch Ehefrauen, so bald wieder auf Suche.

Nach wie vor locken gerade im außerhäuslichen Alltag die Püppchen aller Grade, zu denen sich unsere Frauen herausputzen. Alle scheinen das zu versprechen, was der Mann zu Haus nicht finden kann, was sie aber dann – wenn es bei der einen oder anderen so weit kommt – auch wieder nicht auf die Dauer zu geben vermögen.

Unsere heutige Sexualität ist groß im Reizen, aber kläglich im Befriedigen. Das Unbefriedigte, Friedlose stellt aber eins der Probleme unserer Seele dar. Das Ziel einer modernen Seelsorge wäre es deshalb, den jungen Mann und die junge Frau Befriedigung finden zu lehren: weniger reizen, aber auf das Beisammensein achten. Nicht nur sich selber pflegen, sondern die Gemeinsamkeit, die Kunst des Miteinander.

Befriedigung finden heißt, in einem weiteren Sinne, auch Frieden finden: Frieden, zum Beispiel, vom Triebe. Das Menschliche im Menschen will nicht immerzu das Getriebene sein. Nach einer glücklichen Vereinigung besteht diese Freiheit. Nach der höchsten Lust die tiefste Lust.