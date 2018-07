Von Dieter E. Zimmer

Liberalismus führt zum Faschismus; Liberalismus muß weg. Bernward Vesper-Triangel

Da sind die, die die Polizei gegen euch aufmarschieren lassen, sicher in ihren Bastionen unerschütterlicher Selbstgerechtigkeit. Und da. sind die, die sich bedingungslos mit euch solidarisieren, um so bedingungsloser, je mehr Polizei gegen euch aufgeboten wird – oder die sich dadurch, daß die Situation immer noch gemischte Sympathien duldet, daß sie noch kein Ja oder Nein zum Inhalt der von euch betriebenen Revolution selber verlangt, sondern nur ein Ja oder Nein zu einzelnen Präliminaraktionen, bei ihrer Solidarisierung mit euch aus einem gewissen Mangel an Phantasie selber darüber hinwegtäuschen, daß sie nur Reformen des bestehenden Systems wünschen, aber nicht eure Revolution, von der sie an irgendeinem Punkt abspringen würden.

Und dazwischen? Gibt es denn jemand dazwischen? Wieso sagt keiner was? Traut sich niemand zu sagen, daß er dazwischen steht, weil das kein rühmlicher Standort ist, weil er der Wut beider Lager sicher sein kann? Aber ich sehe sie doch, ich sehe uns doch, anwesend bei euren Demonstrationen, stumm anwesend. Darf ich darum im Plural sprechen? Also:

Wir, die wir doch mehr Kursbuch, Extra-Dienst oder wenigstens konkret lesen als Bild- Zeitung und somit nicht in Anspruch nehmen können, was ihr den anderen zuweilen zugute haltet: wehrlose Opfer einer kolossalen Verdummungsindustrie zu sein, gefangen in den heimeligen Käfigen unser aller Herren;

wir, die wir dennoch nicht mit euch die Küste recken, wenn ihr nach einer Theateraufführung die Internationale anstimmt;

wir, denen niemand weismachen kann, privates Profitinteresse garantiere die moralischste aller denkbaren Gesellschaftsformen; die wir um keine Straßenecke gehen können, ohne uns davon zu überzeugen, daß die fromme Sage vom Verschwinden der Klassenunterschiede eine Zwecklüge ist; die wir keine Preislieder auf den Kapitalismus erfinden und uns immer von neuem darüber wundern können, mit welchem Eifer andere arme Schlucker für das Recht der Großen streiten, noch mehr zu verdienen; die wir das Kampf- und Leistungsprinzip als Fundament des Zusammenlebens nicht das humanste finden, aber auch nicht minimalisieren wollen und können, daß es hier und da zu einem Wohlstand geführt hat, der zwar nicht gerecht verteilt ist, von dem jedoch viele etwas haben;