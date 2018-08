In Trier ersetzen neuerdings orangefarbene Schilder mit einem weißen S (Stadtrundgang) am Straßenrand den Fremdenführer. Hält sich der fremde Besucher an diese Schilder, so ist er auf dem kürzesten Weg zu den wichtigsten historischen Städten. Ist in Trier die Gefahr, daß der Tourist von der Ideallinie abweicht, noch recht groß, so ist in Chur in der Schweiz das Problem lückenlos gelöst. Die Einwohner haben auf die Straßen ihrer Stadt grüne und rote Fußstapfen gemalt. So findet der Fremde, gesenkten Hauptes, todsicher den Weg zu den historischen Plätzen.