Viele gute Nachrichten sind für Präsident Johnson und seine Wirtschaftsberater schlechte Nachrichten. Die Boom-Meldungen aus der Wall Street werden im Weißen Haus nicht gern gehört. Sie widerlegen die Prognosen der Regierung und degradieren ihre wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu halben Maßnahmen.

Der offizielle Plan für die amerikanische Konjunktur in diesem und im nächsten Jahr wird von der Industrie und den Konsumenten durchkreuzt. Die zuversichtliche Äußerung Arthur Okuns, des Vorsitzenden von Johnsons Wirtschaftsbeirat, „die Wirtschaft steuert allmählich in ein dauerhaftes Gleichgewicht“, umreißt zwar das Ziel der Regierungspolitik, wird aber von der Wirklichkeit nicht bestätigt.

Dabei hat Präsident Johnson einen Katalog von Maßnahmen durchgesetzt, der von einigen Kommentatoren als wirtschaftliches overkill bezeichnet wurde. Dazu gehörten vor allen Dingen der Abbau des Haushaltsdefizits von 25 Milliarden (1966/67) auf 5 Milliarden Dollar (1967/68), die Kontrolle und Verminderung der Auslandsinvestitionen der Unternehmen und die Erhöhung der Einkommen- und Gewinnsteuern um 10 Prozent.

Einen nicht unwichtigen Teilerfolg hat die Regierung damit bereits errungen. „Vor neun Monaten war es noch populär, von einer Abwertung des Dollars zu reden. Heute genießt der Dollar in Europa allgemeines Vertrauen“, so C. F. Karsten, Direktor der Amsterdam-Rotterdam Bank.

Das Vertrauen der Europäer ist viel wert, weil es sich in vermehrten Käufen an den amerikanischen Börsen äußert. Diese Europa-Investitionen in amerikanischen Wertpapieren bewegen sich zur Zeit auf einem jährliche! Niveau von 2,5 Milliarden Dollar (voriges Jahr eine Milliarde Dollar). Diese Summe trägt schon dazu bei, die Devisenbilanz auszugleichen, beschert den Amerikanern aber gleichzeitig einen Zustrom flüssiger Mittel, der nicht gerade geeignet ist, die Konjunktur zu bremsen.

Die amerikanische Devisenbilanz schloß im ersten Halbjahr 1968 mit einem Überschuß von 600 Millionen Dollar, gegenüber einem Defizit im ersten Halbjahr 1967 von 3,5 Milliarden. Gleichzeitig aber hatte der Außenhandel die schlechteste Saison seit über 100 Jahren.

Der Überschuß betrug gerade noch „symbolische“ 100 Millionen Dollar. Im vorigen Jahr trug der Außenhandel zum Ausgleich der Zahlungsbilanz noch 4,1 Milliarden Dollar bei. Auch das dritte Quartal brachte bislang noch keine nachhaltige Besserung der amerikanischen Außenhandelsbilanz.