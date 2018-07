Von Werner Kließ

Der Autorenfilm ist tot, auch wenn einzelne Regisseure, die sich Sonderbedingungen haben schaffen können, noch Autorenfilme produzieren. Was in Deutschland 1966 als „junger Film“ begann, ist genauso schnell verfallen, wie es entstanden ist. Wer die Welle rechtzeitig zu nutzen verstand, konnte in einer Atmosphäre der Unsicherheit auf seiten der Filmwirtschaft Filme fertigstellen und sogar in die Kinos bringen. Kluge, Reitz, Schlöndorff und andere haben ihre ersten Filme machen können. Aber die Langsameren, Strobel und Tichawsky zum Beispiel, kommen mit ihrem ersten Spielfilm erst jetzt und müssen feststellen, daß der Filmmarkt gegen Ideen schon wieder abgeriegelt ist.

Mit dem „Autorenfilm“ war zunächst nichts gemeint als die Personalunion von Drehbuchautor, Regisseur und Produzent. Den alten Konflikt zwischen den schöpferischen Interessen des Autors und den geschäftlichen des Produzenten glaubten die Vertreter des Autorenfilms aus der Welt zu schaffen, indem sie dem Autor die Rechte erkämpften, die der Verfasser von Literatur seit langem besitzt. Sie wollten ihre Filme ohne Kontrolle durch Wirtschaftsspezialisten herstellen, das heißt: Sie wollten die wirtschaftlichen Konsequenzen ihrer künstlerischen Entscheidungen selber tragen; sie gingen von der Idee aus, daß individuelle Filme auch individuelle Vertriebsformen hervorbringen würden; sie waren bereit, sich dafür einzusetzen; sie erklärten der Lokalpresse ihre Absichten, sie stellten sich dem Publikum in Diskussionen; ihre Meinung war, das Publikum könnte nicht so dumm sein, wie das Angebot der Filmindustrie unterstellt.

Es zeigte sich, daß persönliche Erfolge und die durchgehend gute Resonanz in Großstädten nicht ausreichten, ein neues Klima für den Film zu schaffen. Die Bereitschaft der Autoren, sich selbst in entlegenen Orten um sachgerechte Präsentation zu kümmern, wurde von den Kinos als Werbeaktion verstanden und löste, falls der unmittelbare Effekt sich nicht einstellte, Enttäuschung und Ablehnung aus. Es war wohl auch allzu optimistisch gedacht, den Filmtheaterbesitzern eine Einsicht in ihre Funktion vermitteln zu wollen, die ihnen hätte helfen können, zuweilen gegen kurzfristige Gewinninteressen zu handeln.

Die Autorenfilmer hatten im ersten Anlauf eine solche Verwirrung gestiftet, daß eine Zeitlang fast nur noch Filme „junger“ Regisseure hergestellt wurden. Die Hoffnung, nach eigenen Vorstellungen produzieren zu können, hatte sich also erfüllt. Zu den eigenen Mitteln kamen öffentliche vom Kuratorium Junger Deutscher Film, das ganz auf den Autorenfilm zugeschnitten war. Und als die ersten Erfolge sich einstellten, floß das Geld auch aus anderen Quellen.

Allerdings konnten wochenlange Laufzeiten in Großstädten nicht aufwiegen, daß manche Filme in Klein- und Mittelstädten vor leeren Häusern oder überhaupt nicht liefen. Es ist müßig, zu fragen, ob das an den Zuschauern lag oder an der Institution Kino, die einige Monate später, nämlich in diesem Sommer, ihre eigentliche Bestimmung entdeckte. Der relativ hohe Preis für eine Kinokarte – das war die Entdeckung – wurde als gering empfunden, sobald sich das Kino dem Kleinverbraucher als Bordellersatz anbot: Sie macht deutlich, wie sehr das Kinogeschäft von einer Zuhälter-Mentalität geprägt ist, von der Spekulation auf die Frustrationen des Publikums, von Versprechungen, die einzulösen man nicht imstande ist.

Vom Gesichtspunkt der Verleiher und der Kinobesitzer ist der Autorenfilm eine Verschwörung, die den Terror der Produzenten durch den der Autoren ersetzen will. Der Autor – und darin in erster Linie besteht seine Gefährlichkeit für die Industrie – setzt seinen Widerstand nicht nur gegen alle, die in sein Werk dreinreden möchten, er ist auch an grundsätzlichen Veränderungen interessiert, er begnügt sich nicht mit dem Ressort Kunst, das ihm in guten Zeiten bereitwillig zugestanden wird.