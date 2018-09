Vor Jahren, als ich dem Dirigenten Conz meine Idee vortrug, in dieser Stadt ein Musikstück von mir zur Eröffnung des geplanten Museums für moderne Malerei aufzuführen, hätte ich noch nicht für möglich gehalten, daß ein solches Projekt (in dem auch der Wunsch einbegriffen war, mittels Kunst zu einem Einverständnis zwischen den „künstlichen Paradiesen“ solcher Kunst, ihrem Glücksversprechen, ihrer Isoliertheit und den bestehenden, scheinbar zur Demokratie tendierenden Verwaltern unserer Existenz zu gelangen) jemals die vorhandenen Komplikationen und gesellschaftlichen Widersprüche in solcher Deutlichkeit hätte zum Vorschein bringen können.

Während viele Leute nicht ohne Berechtigung das Ausmaß des Skandals als übertrieben bewertet haben, haben andere (die sogenannte Minderheit) ihn als Beispiel genommen, als Parabel: Und es stellt sich heraus, daß diese Minderheit mehr Logik besitzt als der common sense der ruhigen, gutwilligen und kultivierten Bürgerschaft. Alles scheint in Ordnung. Gott sei Dank ist nichts in Bewegung. Vietnam, Newark und Bolivien sind weit. Und es fällt schwer, den freundlichen Menschen klarzumachen, ihnen, die doch um Ruhe und Regelmäßigkeit besorgt sind, auch um Fortschritt im häuslichen Komfort und Verbesserung ihrer Leistung in den Betrieben, in neuerbauten Städten und schwer erarbeiteter Sicherheit, daß sie wirklich nicht wissen, bis zu welchem Grade sie verelendet sind, ferngelenkt, und in ihren wahren Ansprüchen auf Glück betrogen. Ihre Freundlichkeit hört erst dann auf, wenn Mitglieder ihrer Gesellschaft im Namen der Liebe und der Freiheit ihre Aufmerksamkeit auf diese Tatsache zu lenken versuchen.

Und es ist diesen „Minderheiten“ unmöglich, es mit den manipulierbaren Mitteln zu sagen: Siemüssen nichtintegrierbare und daher tief demokratische Ausdrucksmittel wählen. Diese Ausdrucksmittel werden gern faschistoid genannt, und es wird gegen sie faschistisch mit Wasserwerfern, Gummiknüppeln und Tränengasbomben reagiert. Aggrediert werden diejenigen, die sich der Hypnose des Wohlstands, der keiner ist, nicht unterwerfen, die keine pragmatische Alternative haben, die sich das „Unmögliche“ vorstellen.

„Bilde, Künstler, rede nicht!“ Im Ungehorsam gegen diesen blöden Spruch möchte ich noch etwas zu Schenkungen von öffentlichen Gebäuden und Kunstwerken sagen, wie sie bei uns und in anderen reichen Ländern Usus sind: Solche Donationen sind Amerikanismen (Carnegie Hall, Hopkins Center, Ford und Rockefeller Foundations, usw., usw.). Sie zeigen dank ihrer Sentimentalität deutlicher als sonst und fast klischeehaft den Einfluß der Industrieherrschaft auf die öffentlichen Belange der von ihr abhängigen Massen. Zur gegenwärtigen Auseinandersetzung: Wir, die wir uns freiwillig oder unfreiwillig in Verbindung mit dieser Donation sehen müssen (indem wir sie akzeptieren und adorieren), sind zu Lakaien des reichen Herrn geworden, und es ist uns nicht einmal die Lösung gestattet, uns zu den lohnabhängigen Massen zu zählen, deren Protest schwieriger und existenzgefährdender ist als der unsere.

Ich sehe mich in einen unaufgelösten Widerspruch verwickelt, dessen Reflexionen in Kunstwerken nicht mehr hinreichend zum Ausdruck kommen können. Musik kann unter den bestehenden Verhältnissen nur noch als Akt von Verzweiflung gesehen werden, als Verneinung. Sie kann vielleicht noch die Utopie von der Freiheit des Menschen vage vorzeichnen, aber die von uns gemeinte Freiheit ist größer als ihr Surrogat, das Kunstwerk. Wo immer Kunst noch sich positivistisch geben will, verhält sie sich als lügenhaftes Abziehbild von Kultur.

Notwendig sind nicht neue Museen, Opernhäuser und Uraufführungen. Notwendig ist, die Verwirklichung der Träume in Angriff zu nehmen. Notwendig ist die große Abschaffung der Herrschaft des Menschen, und das heißt: Notwendig ist die Schaffung des größten Kunstwerks der Menschheit: die Weltrevolution.