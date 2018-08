Inhalt Seite 1 — ZEIT SPART GELD Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wettlauf um japanische Aktien

Der internationale Run auf japanische Aktien hält an. Trotz der zurückliegenden kräftigen Hausse steigen die Kurse an der Tokioter Börse – nur gelegentlich von technischen Reaktionen unterbrochen – weiter. Deutsche Banken erteilen immer noch handfeste Kaufempfehlungen. So rät die Vereinsbank in Hamburg zum Erwerb von Hitachi (Japans größter Elektokonzern), Kirin Brewery (größte Brauerei), Komatsu Manufacturing (Maschinenfabrik), Matsushita Electric (Haushalt- und Elektroartikel), Pioneer Electronic (Stereogeräte), Sankyo (pharmazeutische Gesellschaft), Takeda Chemical (führender Arzneimittelproduzent) und Toyota Motor (zweitgrößter japanischer Automobilproduzent). Zu den deutschen Bankspesen (einschließlich Börsenumsatzsteuer) treten beim An- und Verkauf japanischer Aktien weitere Unkosten bis zu etwa 1 Prozent des Kurswertes. Zum Handel sind 1000 Aktien im Nominalwert von 50 Yen oder 100 Aktien von 500 Yen (nominal) erforderlich. 100 Yen = 1,11 Mark.

Versicherung gegen Kursverluste

Die Ankündigung der IOS (Investors Overseas Services, Panama), eine Versicherung gegen Kursverluste bieten zu wollen, hat in Anlegerkreisen beträchtliches Aufsehen erregt. Bisher war im Investment-Geschäft nur das Risiko des Sparertodes vor Ablauf seines Spar-,,Planes“ versichert. In einem solchen Falle zahlte die Versicherung die noch ausstehenden Sparraten. Capital Growth ging einen Schritt weiter und garantierte durch eine Versicherung, daß die Erben eines Sparers niemals weniger ausgezahlt erhalten, als er eingezahlt hat. IOS will einen Kursschutz für volleingezahlte Programme schaffen.

Lufthansa-Optionsscheine zu teuer?

Seit dem 1. September werden die Optionsscheine für die sechsprozentige Lufthansa-Anleihe getrennt an den Börsen notiert. Der Kurs ist mit 4,90 Prozent nur optisch billig. Man muß nämlich sechs Optionsscheine besitzen, um bis zum 31. August 1973 eine Lufthansa-Aktie im Nominalwert von 100 Mark zum Kurs von 225 Mark erwerben zu dürfen. Der Aufwand für die so erstandene Aktie würde nach dem jetzigen Kurs 254,40 Mark (oder 127,20 Mark für eine 50-Mark-Aktie) betragen. Über die Börse kostet die Lufthansa-Aktie gegenwärtig jedoch nur 80,50 Mark. Die Käufer der Optionsscheine gehen von spekulativen Überlegungen aus. Mit relativ wenig Geld wollen sie sich die Chance sichern, bei einer eventuellen Hausse für Lufthansa-Aktien dabei zu sein. Allerdings kamen amerikanische Analytiker kürzlich zu dem Schluß, daß vorerst mit einer Kursbesserung der Luftverkehrswerte nicht zu rechnen ist.

Kapital für Hessen