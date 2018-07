Die Gnade hebt Sühne auf, die nach der Gerechtigkeit verdient ist; sie annulliert sie aus einer unendlichen Überlegenheit über alles Menschliche hinaus, einer Anteilnahme von oben her. Sie läßt das Maß der Gerechtigkeit hinter sich und ist recht eigentlich übermenschlich und göttlich.“ So schreibt Professor Going in seinen „Grundzügen der Rechtsphilosophie“. Und Gustav Radbruch, Rechtsphilosoph und zeitweilig Reichsjustizminister, formulierte: „Die Gnade ist nicht bloß eine milde Form des Rechts, sondern der leuchtende Strahl, der in den Bereich des Rechts aus einer völlig rechtsfremden Welt einbricht und die kühle Düsternis der Rechtswelt erst recht sichtbar macht.“

Kann es in unserem profanen Staat, der überall vom demokratisch legitimierten Gesetz beherrscht sein will und soll, eine so verstandene Gnade noch geben? Welche Instanz wäre denn so „unendlich überlegen“, daß sie diesen „leuchtenden Strahl“ aus ihrer Übermenschlichkeit heraus in die Welt der Rechtsinstitutionen senden könnte? Heinz Kraschutzkis Beschreibung zeigt, daß wir weit davon entfernt sind, die Begnadigung eines Verurteilten als eine Art Wunder aufzufassen. Eher noch begreifen wir sie im Sinne eines anderen Radbruch-Zitates, nämlich als dazu bestimmt, „die Gerechtigkeit des Einzelfalls gegenüber dem auf den Durchschnitt berechneten Gesetze zur Geltung zu bringen“.

Doch auch das ist ja nur ein Ausnahmefall, nicht geeignet, die gegenwärtige Gnadenpraxis zu erklären. Gnadengesuche werden in so großer Zahl gestellt (allein in Hamburg monatlich um die tausend), daß sie unmöglich alle als Instrument korrigierender Gerechtigkeit verstanden werden können.

In Wahrheit besteht einfach ein dringendes Bedürfnis, die Berechtigung des Freiheitsentzuges nach gewissen – allerdings nicht kurz zu bemessenden – Zeitabschnitten überprüfen zu lassen. Der Gesetzgeber hat das erkannt, als er die bedingte Entlassung nach Paragraph 26 StGB einführte; dadurch wurden viele Entscheidungen, die bis dahin im Gnadenwege ergehen mußten, in die Hände des Gerichts gelegt und somit „verrechtlicht“. Der Alternativ-Entwurf für ein neues Strafgesetzbuch, den vierzehn jüngere Strafrechtslehrer vorgelegt haben, geht diesen Weg konsequent weiter: Die Entlassung zur Bewährung nach zwei Dritteln der Strafzeit soll obligatorisch werden, und bei günstiger Prognose soll das Gericht ermächtigt sein, einen Verurteilten schon nach der Hälfte der Strafzeit zu entlassen. Für Lebenslängliche soll diese Möglichkeit nach Verbüßung von fünfzehn Jahren bestehen.

Solange eine solche Lösung nicht Gesetz ist, wird (für die vom Strafgesetzbuch nicht erfaßten Fälle) als kriminalpädagogisches Ersatzmittel weiterhin nur die Begnadigung zur Verfügung stehen. Dann wird aber auch der Ruf nach gleichmäßig anwendbaren Entscheidungskriterien immer lauter werden. Die Justizministerien hüten sich bisher, für die Ausübung des Begnadigungsrechtes auch nur Richtlinien aufzustellen. Allenfalls bilde sich eine gewisse „Üblichkeit“ heraus, wird gesagt (praktisch dürfte die wichtigste Regel diejenige sein, im Zweifel die Begnadigung abzulehnen – was bei der Fülle der Gesuche verständlich ist).

Wenn Gnadenentscheidungen nach Rechtsnormen ergehen müßten und daher anfechtbar würden, käme wahrscheinlich eine Flut von Beschwerden auf die Gerichte zu. Irgendwann einmal muß aber Schluß sein mit der gerichtlichen Nachprüfung.

Doch bleibt trotz allem ein ungutes Gefühl. Das Empfinden dafür, daß die Behörden gleichmäßig entscheiden müssen, ist heute so lebendig wie nie zuvor. Auf jedem anderen Gebiet staatlicher Tätigkeit kann eine Verletzung des Gleichheitssatzes mit der Verfassungsbeschwerde angefochten werden. Deshalb fällt nicht nur vielen Gnadenpetenten, sondern auch anderen Mitbürbürgern die Einsicht schwer, daß in Gnadensachen dieses Recht fehlt. Es ist ein Problem, das eben nicht nur die Gefangenen angeht.

Hans Peter Bull