Die Vereinigten Staaten von Amerika sind, am Bruttosozialprodukt (BSP) je Einwohner gemessen, mit weitem Abstand das reichste Land der Welt. Das BSP repräsentiert die Summe aller Werte, die in einer bestimmten Periode erwirtschaftet wurden. Es sagt nicht unbedingt etwas über den Lebensstandard der Einwohner aus. Darüber entscheidet erst die Aufteilung und Verwendung des erwirtschafteten Vermögens. Andererseits zeigt die Größe des BSP, wieweit ein Land industrialisiert ist, wie effektiv die Arbeitskraft des einzelnen verwertet wird. Eine gewichtige Rolle spielt dabei auch die Altersstruktur der Bevölkerung. Die Umrechnung in Dollar bedeutet eine Verzerrung aller Angaben.