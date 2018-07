Inhalt Seite 1 — Aufgestockte Straßen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz D. Stuckmann

Die Stadt Eltville am Rhein soll durch eine Schnellstraße vom Rhein getrennt werden. Der Verkehr schickt sich an, eine der schönsten, intimsten und stilvollsten Uferpromenaden Deutschlands zu fressen. Zwei Alternativlösungen bergen namentlich für die Eltviller Weinbergbesitzer bedrohliche Nachteile. Eine dritte Alternative wurde bislang noch nicht erwogen: eine Umgehungsstraße parallel über der Eisenbahnlinie

An der Wand hängt ein großes Photo. Ich kenne die Eisenbahnlinie und auch die kleine Stadt am Rhein, die dahinter liegt. Ich kenne den Kirchturm, die Pappeln links und auch den schmalen Weg rechts, der zum Märchenwald führt. Nur die Straße, die sich acht Meter hoch über den Geleisen dahinzieht, die ist mir neu. Sie ruht auf sehr schlanken, leicht nach innen geneigten Stahlstützen; die Mäste der Oberleitung – gar nicht sehr alt – sehen fast plump dagegen aus. Genauso elegant sieht die vierspurige Schnellstraße oberhalb der Stützen aus, die immer über der Bahnstrecke verläuft und rheinaufwärts – Richtung Brohl – hinter der nächsten Flußkurve verschwindet.

Diese Rheinstraße – acht Meter hoch über der Eisenbahn – gibt es nicht. Und deshalb quälen sich die Wagen, die auf der sechsspurigen Schnellstraße rheinaufwärts von Sinzig oder auf der vierspurigen Schnellstraße rheinabwärts von Andernach–Koblenz kommen, noch immer auf jener Straße durch Niederbreisig, die in ihren Grundzügen von Napoleon angelegt wurde. Zwar hat man in den letzten zehn Jahren die Ortsdurchfahrt verbreitert. Bis dahin fuhr man sogar noch über Napoleons Pflaster und zwischen Napoleons Ulmen. Und am Ortseingang – von Sinzig her – gab es ein rund zweihundert Meter langes Stück, in dem zwei Fernlaster nicht aneinander vorbeikamen. Das war einmal. Aber im Verhältnis zur Straßenbreite wuchs der Verkehr. Und so kommt man immer noch nicht schneller durch Niederbreisig als vor zehn Jahren. Was man auf den Schnellstraßen diesseits und jenseits des Ortes an Zeit gespart hat, verliert man todsicher im Ort – weil jene Schnellstraße hoch über der Eisenbahn nur ein Modell ist. Und das Bild an der Wand ist eine danach gefertigte Photomontage der Ingenieure der Rheinstahl Union AG.

Die Männer der Rheinstahl AG haben sich noch mehr solcher Photospäße erlaubt. Der Düsseldorfer Tausendfüßler senkt sich Richtung Berliner Allee nicht nur wieder zur Straße hinab. Vier Fahrspuren führen weiter oberhalb des Bahnkörpers der Straßenbahn durch die Stadt. Oben rollt – vierspurig und kreuzungsfrei – der Schnellverkehr. Darunter fährt die Straßenbahn. Daneben schleicht der Anliegerverkehr in einem Tempo, das heute dem gesamten Verkehr aufgezwungen ist.

Es ist keine neue Erkenntnis, daß auch der innerstädtische Verkehr künftig nur auf verschiedenen Ebenen bewältigt werden kann. Sechs westdeutsche Städte bauen eine U-Bahn (oder was immer sie so nennen). Fünf deutsche Städte planen, bauen oder haben schon (streckenweise) Stadtautobahn-Systeme. In drei Ballungsräumen (Rhein-Ruhr, Rhein-Main und Rhein-Neckar) wird es in fünf bis zehn Jahren ein engmaschiges kreuzungsfreies Schnellstraßennetz geben. Am weitesten ist der Ausbau in Köln vorangeschritten – ausgenommen das zum Teil unnütze Renommier- und Solidaritätsbauwerk Westberlin. Hier soll bereits in sieben Jahren das Stadtautobahnnetz so dicht sein, daß niemand mehr als 2,5 Kilometer auf einer normalen Straße fahren muß, wenn er die (teilweise allerdings nicht kreuzungsfreie) Schnellstraße verlassen hat.

Ziemlich neu ist dagegen die Idee, Schnellstraßen oberhalb von Straßen oder Bahnkörpern zu bauen – obwohl sich solche Trassen geradezu dafür anbieten. Das spart Zeit und sehr viel Geld. Das Teuerste und Zeitraubendste beim Straßenbau sind die Vermessung, die Planung, der Ankauf der Grundstücke und der Brückenbau. Die letzte Bau-Etappe, die eigentliche Straße, ist mit den heutigen technischen Möglichkeiten dann relativ schnell bewältigt. Beim Hochstraßenbau über Bahnlinien, Autobahnen und Straßen werden Vermessung und Planung auf ein Minimum reduziert. Der Ankauf von Grundstücken, meist ein Millionenposten im Etat, fällt weg. Nur mit den Brücken gibt es noch technische Schwierigkeiten. Zwar können Brücken mit einer Spannweite von unter 50 Metern in das neue System einbezogen werden (zum Beispiel die Moselbrücke in Koblenz). Längere Brücken und Viadukte (wie auf der Westerwald-Autobahn) können dagegen nicht ohne weiteres aufgestockt werden. Aber man muß ja nicht unbedingt im Westerwald beginnen. Und schließlich hat der Präsident der Deutschen Bundesbahn, Professor Dr. Oeftering, vorige Woche in Osnabrück gesagt: Der Luftraum über den Bahnhöfen könne überall, wo es möglich ist, genutzt werden. Könnte nicht auch der Luftraum über den Bahnlinien genutzt werden?