Das Utopia im Großstadtwinkel – Wenn der Bürger wohnen darf, wie er will

Von Marie-Luise Scherer

Der Zigarrendreher Walter Darow hat seinen Garten mit 126 Zwergen, einem Rudel Plastikrehen, einem Plastikförster und einem Storch bevölkert; der Storch hält eine Negerpuppe im Schnabel. Walter Darow und seine Frau Frieda bewohnen im Sommer eine Hütte in der Berlin-Tempelhofer S-Bahn-Siedlung „Eisenbahn-Landwirtschaft“, ein Häuschen, das durch die Druckwellen landender und startender Düsenflugzeuge seine Symmetrie hat einbüßen müssen. Darows sind „Verkehrsparasiten“, wie Architekten die Nutznießer solchen Baulandes nennen, welches der öffentlichen Bauplanung als nicht rentabel oder zumutbar erscheint. „Splendid Railway-Setting“ heißt eine andere Branchenformel für jene hausgemachten Herbergskonstruktionen entlang von Verkehrssträngen.

Welcher Freiheiten bedienen sich Menschen, die ohne ästhetisches Reglement, ohne bürokratische Bevormundung ihr Haus bauen? Wie sieht es aus, wenn die Forderung Fritz Hundertwassers erfüllt ist? Jenes Wiener Malers, der in seinem „Verschimmelungs-Manifest gegen den Rationalismus in der Architektur“ behauptete: „Nur wenn Architekt, Maurer und Bewohner eine Einheit sind, das heißt ein und dieselbe Person, kann man von Architektur sprechen. Alles andere ist keine Architektur, sondern eine verbrecherische, gestaltgewordene Tat!“ Diesen Architekturen, der „spontanen Umweltgestaltung“, der Sub- oder Para-Architektur widmete sich der Städtebaulehrstuhl der Berliner Hochschule für Bildende Künste.

Fundgrube der Einsiedelei

Professor Thomas Sieverts, der 34 Jahre alte Inhaber dieses Lehrstuhls, ließ seine Studenten an den Peripherien Berlins, in den Reservaten, die ein scheinbar freieres Leben versprechen als eine Miethausgemeinschaft, Lebensläufe und Interviews sammeln. Von dieser „aktiven Gruppe, auch wenn sie am Rand der Gesellschaft steht“, erwartete Sieverts Aussagen zu jenen Theorien, daß sich die schöpferische Kapazität nur dann entfalten kann, wenn das Mitspracherecht des Bewohners total ist. Zum Beispiel zu der Theorie des Architektur-Utopisten Yona Friedman, der entgegen den sich allwissend fühlenden „Sozial-Ingenieuren“ dem Bewohner nur noch „Neutral-Strukturen“ anbieten möchte, Stahlskelette, die nur noch Äste für noch zu bauende Nester sein sollen. Auch nach Sieverts sind heute „fast alle Baumaßnahmen nicht mehr eine unmittelbare Reaktion auf Bedürfnisse, sondern sie stehen meist am Ende einer langen Kette vermittelnder Instanzen wie Finanzplanung, Bauplanung, Baugenehmigung, Baudurchführung und so weiter“. Dieser lange Weg birgt aber die Gefahr, daß das ursprüngliche Bedürfnis dabei in seiner Konkretheit aus den Augen verloren wird und das Ergebnis mit der auslösenden Ursache nur noch bedingt zu tun hat.

Darows zum Beispiel sind solche Leute, die man als Lückenfüller der Bauleitplanung bezeichnen kann: Sie konnten sich – vielleicht durch Zufall oder wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit ihres Grundstücks – ihre ureigene Spielart vom Wohnen möglich machen. In den primitiven fast archaischen Restbeständen spontanen Bauens sieht Städteplaner Sieverts einen Trotz, der Komplimente verdient, einen Trotz, der sich gegen die Bürokratie stemmt.