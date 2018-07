Inhalt Seite 1 — Bonn fürchtet die Isolierung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Becker

Bonns Konferenz- und Reisediplomatie wird in diesen Wochen mehr von sich reden machen, als die Bundesregierung dabei tatsächlich gewinnen kann. Willy Brandts Begegnung mit Gromyko ist ein Erfolg des deutschen Außenministers, vielleicht vermag sie sogar, die verdüsterten Perspektiven der deutschen Ostpolitik flüchtig aufzuhellen. Auch die in dieser Woche in New York eröffnete Serie von Begegnungen der Außenminister im atlantischen Bündnis läßt sich gut an.

Aber die Agilität der Bundesregierung kann wenig daran ändern, daß das bisherige Konzept der Ostpolitik von Moskau blockiert und einstweilen zur Stagnation verurteilt ist. Auch der gewünschte stärkere Rückhalt der Bundesrepublik im Westen erweist sich als problematisch: Im europäischen Bereich sind eher Denkansätze als zukunftsträchtige Perspektiven zu erkennen; im atlantischen Bündnis bahnt sich kein fundamentaler Wandel an, sondern wirkt nur der Schock der Sowjetinvasion in Prag nach, die der weiteren inneren Auszehrung der Allianz entgegenarbeitet und der Verteidigungsorganisation wieder eine größere Priorität verleiht.

Verzichtet Moskau in den nächsten Monaten auf dramatische Aktionen, so wird der neue amerikanische Präsident wohl bald den Faden der Détente-Politik gegenüber der Sowjetunion dort wieder aufnehmen, wo Johnson ihn nach dem 21. August zaudernd und widerwillig hat fallen lassen. Nixon wie Humphrey geizen schon heute nicht mit Plänen für Gipfeltreffen und einen Raketendialog zwischen den Supermächten. Großbritannien wird dann nicht abseits stehen, und Frankreich hat ohnehin nicht eingestehen wollen, daß der sowjetische Einmarsch in Prag auch die gaullistische Entspannungspolitik von Grund auf erschüttert hat. Es fragt sich, ob und wie Bonn sich an diesen Zug anhängen könnte.

Die Experten in Bonn überschätzen nicht die realen Möglichkeiten für eine neue außenpolitische Basis, die langfristig festere oder sogar neue Bindungen im Westen schafft und zugleich die Öffnung nach Osten sichert. Sie befürchten eher, daß im Laufe des nächsten Jahres die alten Probleme der westlichen Sicherheitspolitik wieder auftauchen werden, ohne daß die Bundesrepublik dann ihre eigene Sicherheit durch ein entspannteres Verhältnis zum Osten erhöhen könnte oder sonstwie nennenswert an Spielraum gewönne. Die Politik des Brückenschlags soll künftig aus der Position der Stärke geführt werden; doch fragt sich, ob Bonn nicht lediglich seinen Beitrag zu dieser Stärke leisten wird, ohne auch ihr Nutznießer zu sein.

So breitet sich in Bonn eine gewisse Ratlosigkeit, wenn nicht Niedergeschlagenheit aus. Erst heute erkennt die Bundesregierung, daß Moskau die Erhaltung seines europäischen Imperiums am stärksten durch die Bundesrepublik bedroht sieht, sie deshalb als ihren Hauptgegner betrachtet und am intensivsten bekämpft. Darin haben sich der Kanzler wie der Außenminister geirrt – und mit ihnen viele andere. Geirrt hat sich nun die Mehrheit der führenden Männer in der Großen Koalition auch wegen Paris. Der kühle Verlauf des De Gaulle-Besuches in Bonn hat sie enttäuscht, obwohl es hierzu keinen Grund gab, denn de Gaulle hatte schon vorher alles unternommen, um in Bonn keine Illusionen aufkommen zu lassen.

Daß die Depression in Bonn kaum nach außen sichtbar wird oder daß sie sogar in ungeduldige Betriebsamkeit umschlägt, zumal das heraufziehende Wahljahr zu rhetorischem Ideenreichtum herausfordert – das steht auf einem anderen Blatt. Das ändert nichts daran, daß die Regierung Kiesinger–Brandt nur wenig internationale Unterstützung für ihren Wunsch nach Überwindung des Status quo findet. Die Sowjets lassen keinen Tag aus, um uns ihre Opposition in schroffer Form zu erklären. Aber auch zwischen der Vorstellung der Bundesregierung und der Interessenlage der westlichen Verbündeten besteht ein Gegensatz, der sich dialektisch nicht auflösen läßt.