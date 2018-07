Bundesaußenminister Brandt reiste am Wochenanfang zu einer Serie außenpolitischer Gespräche nach New York. Am Rande der UN-Vollversammlung beriet er

mit US-Außenminister Rusk und den Außenministern anderer NATO-Staaten die Folgerungen, die sich aus der Besetzung der ČSSR für die westliche Allianz ergeben;

mit dem sowjetischen Außenminister Gromyko die Aussichten für das Verhältnis Moskau–Bonn, nachdem Gromyko ein Interesse an der Fortsetzung des Dialogs über den Gewaltverzicht bekundet hatte.

Bevor Brandt in der sowjetischen UN-Botschaft mit Gromyko zusammentraf, erklärte er im Fernsehen: Die Bundesregierung habe die Beziehungen zur Sowjetunion stets als „Faktor Nummer eins“ betrachtet. Eine Erhöhung der atlantischen Verteidigungsbereitschaft und eine Fortsetzung der Entspannungspolitik seien kein Widerspruch, es gelte vielmehr, Moskau vor Fehlkalkulationen zu bewahren.

Inzwischen haben der ständige NATO-Rat, der Verteidigungsplanungsausschuß und die NATO-Stabschefs in Brüssel ihre Beratungen über die Lage nach der Besetzung der ČSSR zu Empfehlungen an das Bündnis kondensiert. Sie laufen auf eine gemäßigte militärische und politische Antwort der NATO hinaus.

Vor allem sollen die USA und Großbritannien ihr Transport-Potential für die Truppenrotation verbessern. Die anderen Mitgliedstaaten sollen die militärische Ausbildung ihrer Streitkräfte verbessern, ihre Verbände auffüllen, und für eine raschere Mobilisierbarkeit der Reserven sorgen.

Die ständigen NATO-Vertreter einigten sich zudem darauf, die ursprünglich für den 18. Dezember vorgesehene Konferenz des NATO-Ministerrats um einen Monat vorzuverlegen. Dann werden sich die Verbündeten endgültig über die Empfehlungen der Brüsseler Experten abstimmen.

Die lange umstrittene Vorverlegung kam zustande, nachdem mehrere NATO-Länder den USA zugesagt hatten, ihre Verteidigungsanstrengungen zugunsten der Allianz zu verstärken. Washington verpflichtete sich dafür, sofort eine 4. Staffel von Phantom- Aufklärern und 12 000 Soldaten Anfang nächsten Jahres zu Übungen in die Bundesrepublik zu entsenden. Sie sollen an Manövern teilnehmen, die auf das Frühjahr 1969 vorverlegt wurden.