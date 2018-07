Ich hoffe, mit einer bescheidenen – 68 Unterschriften zählenden – Sammlung vielleicht etwas gegen die wirklich mehr als unmenschlichen Zustände in Biafra erreicht zu haben“, so schreibt uns Herr Kurt Klaute aus Ahlen. Und wie er, so haben sich Tausende von Lesern der ZEIT eingesetzt, um unseren Appell, den wir vor sieben Wochen veröffentlichten, zu unterstützen. Am 28. August veröffentlichten wir, gleichzeitig mit mehreren europäischen Zeitungen, einen Appell, der die Regierungen aufrief, Transportflugzeuge für Biafra zur Verfügung zu stellen. Wir meinten, wie auch immer der Krieg ausgehe, allein hierdurch werde dem Roten Kreuz in Genf die Möglichkeit gegeben, den vom Hungertod bedrohten Biafranern Hilfe zu bringen.

Die Leser verstanden unseren Appell. Fast 20 000 (19 119) haben ihn bisher unterschrieben und immer noch registriert unsere Poststelle Briefe mit dem Kennwort „Biafra“: Vor allem aus der Bundesrepublik und der Schweiz. Die Bereitschaft der Leser, mitzuwirken, sich einzusetzen, übertraf weit unsere Erwartungen.

Da sind jene, die nicht nur spontan selbst unterschrieben, sondern die auch andere dazu veranlaßten. Da sind die Vertreter der Schülermitverwaltung aus Brake, die 516 Unterschriften zusammenbrachten. Oder das Evangelische Pfarramt Mönchweiler im Schwarzwald, das uns 189 Unterschriften schickte, die in einem Gottesdienst geleistet wurden, in dem unser Aufruf zirkulierte. Da ist der Kirchenkreisjugendkonvent der ev.-luth. Kirche Bremerhaven, der den Appell hektographiert zur Unterschriftensammlung weitergab. Die Katholische Jungmänner Gemeinschaft St. Theresia in Münster sammelte 344 Unterschriften, 195 die Missionsschule St. Xaves aus Bad Driburg, 14 Schülerinnen der Klasse 0IIb der Maria-Sibilda-Merian-Schule in Krefeld unterschrieben wie auch 91 Studierende der Bochumer Höheren Fachschule für Sozialwirtschaft und 248 Lehrer und Schüler des Kranich-Gymnasiums in Salzgitter-Lebenstedt.

Eine Ausgabe der ZEIT würde nicht ausreichen, wollte man alle namentlich erwähnen, die sich für den Biafra-Aufruf engagierten. Der Hamburger Bürgermeister Herbert Weichmann schickte seine Unterschrift ebenso formlos ein, wie Professor Hans Rothfels, oder Richter Pulch, Luise Rinser, Gustav René Hocke, Professor Flechtheim, Professor Drath, Wolfdietrich Schnurre oder die 49 Herren und Damen des Zoologischen Instituts der Universität Münster oder die 16 Herren aus dem Kreis der Düsseldorfer Devisenbörse.

Diejenigen, die sich bisher unablässig bemüht haben, die Not in Biafra zu lindern, sind die kirchlichen und karitativen Hilfsorganisationen sowie das Rote Kreuz. Ihre Hilfe wird selbst dann nicht überflüssig, wenn dieser Krieg bald zu Ende gehen sollte. Auch in den von Nigeria besetzten Gebieten sind die Flüchtlingslager, vollgepfercht mit hungernden und sterbenden Menschen. Alles hängt davon ab, daß genügend Transportmittel zur Beförderung der Lebensmittel und Medikamente, die rund um Biafra eingelagert wurden, zur Verfügung stehen. In unserem Aufruf hieß es seinerzeit: Die Regierungen aller Staaten, die Rot-Kreuz-Gesellschaften unterhalten, sollten „Transportflugzeuge mit Piloten stellen“. Inzwischen hat die Bundesregierung dem Internationalen Roten Kreuz eine „Transall“-Bundeswehrmaschine (Kapazität 20 Tonnen) zur Verfügung gestellt, die während ihres Einsatzes für Biafra in der Schweiz registriert ist.

Die Unterschriften all derjenigen, die unseren Aufruf unterstützten, haben wir an die Bundesregierung in Bonn weitergeleitet. D. Z.