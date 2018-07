Von Fritz Baade

Die Weltöffentlichkeit kommt zum Glück immer stärker zu dem Bewußtsein, daß eine Welthungersnot nicht nur für die vom Hunger bedrohten Länder, sondern auch für die im Wohlstand und im Nahrungsüberfluß lebenden Länder eine tödliche Katastrophe sein würde. Die Zahl der Schriften über dieses Problem nimmt ständig zu, die Skala der Meinungen erstreckt sich vom äußersten Pessimismus bis zum äußersten Optimismus:

Arthur Hopcraft: „Born to Hunger“; Heinemann-Verlag, London, 1968; 215 Seiten,35 sh.

Dieses Buch ist von dem englischen Komitee „Freedom from Hunger Campaign“ herausgebracht worden. Man bekommt einen kleinen Schreck, wenn man sieht, daß der Autor elf Länder in wenigen Wochen bereist hat und dann über den Hunger in diesen Ländern berichtet. Aber man merkt beim Lesen des – übrigens recht gut geschriebenen – Buches, daß der Verfasser kein „rasender Reporter“ ist, sondern ein erfahrener Beobachter. Er versteht es, selbst bei einem kurzen Aufenthalt in einem Lande Wichtiges zu sehen und in der Unterhaltung mit führenden Leuten Wichtiges zu lernen.

Es ist aber ein tief pessimistisches Buch, wie schon der Titel besagt: Die hungernden Völker sind zum Hungern geboren, und der Hunger wird sich noch verschlimmern durch den verhängnisvollen Zirkel: Ein hungernder Mensch hat wenig Unternehmungslust und leistet wenig in seiner Arbeit, und dadurch bleibt dieNahrungsproduktion immer stärker hinter dem Anwachsen der Bevölkerungszahl zurück. Denn hungernde Völker haben auch die Gewohnheit, besonders viele Kinder in die Welt zu setzen. Unter den Mitteln zur Bekämpfung des Hungers empfiehlt der Verfasser vor allem die Geburtenkontrolle, um die Bevölkerungsexplosion abzustoppen. Dieses Mittel hat aber – wie wir noch sehen werden – gerade in den entscheidenden nächsten eineinhalb Jahrzehnten eine erschreckend geringe Wirksamkeit.

Paul R. Ehrlich: „Paying the Piper“, in „New Scientist“, 14 December 1967; in Deutsch: „Das Raumschiff der Erde ist überfüllt“, „Der Spiegel“, Nr. 10 vom 4, März 1968 – ders.: „World Population. A battle lost?“, in „Stanford Today 1968“.

Der Biologieprofessor an der Stanford-Universität in Kalifornien hat den Pessimismus am radikalsten formuliert: „Der Kampf um die Ernährung der Menschheit ist entschieden. Im Gegensatz zu Schlachten von militärischen Streitkräften ist es möglich, die Resultate des Kampfes zwischen Bevölkerungswachstum und Nahrungsproduktion schon zu sehen, während die Armeen noch ‚im Felde stehen‘. Irgendwann zwischen 1970 und 1985 wird die Welt gewaltige Hungersnöte erleben, und Hunderte von Millionen Menschen werden infolge von Hunger sterben. Sie werden vor Hunger sterben, wenn nicht Pestilenzen, ein thermonuklearer Krieg oder ein anderes Ereignis sie noch vorher tötet. Sie werden an Hunger sterben trotz irgendwelcher Sofortprogramme, die wir jetzt unternehmen könnten, und wir sind ja nicht im Begriff, irgendein Sofortprogramm zu unternehmen. Das ist die harte Wirklichkeit, der wir ins Auge blicken müssen.“