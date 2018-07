Inhalt Seite 1 — Burgfriede in Mexiko Seite 2 Auf einer Seite lesen

In einer Atmosphäre gespannter Ruhe bereitet sich Mexiko auf die XIX. Olymschen Sommerspiele vor, die am Wochenende von Staatspräsident Diaz Ordaz eröffnet werden sollen. Obwohl Einheiten der Armee und der Bereitschaftspolizei am vorigen Mittwoch eine friedliche Studentendemonstration mit brutaler Gewalt auseinandergetrieben hatten, ließ der „Nationale Streikrat“ der Studenten einen „Waffenstillstand“ im Kampf gegen die Regierung verkünden.

Die Demonstrationen der Studenten hatten sich von Anfang an nicht gegen die Olympischen Spiele, sondern gegen den Polizeiterror des Regimes Diaz gerichtet. Daß es schließlich zu dem größten Massaker seit dem mexikanischen Bürgerkrieg vor vierzig Jahren kam, geht – wie ausländische Augenzeugen übereinstimmend berichteten – ebenfalls auf das Konto des Regimes.

Die latente Opposition gegen die Einparteienherrschaft der vierzigjährigen PRI (Partido Revolucionario Justitucional), gegen politische Erstarrung, Bürokratie und Korruption hatte sich im Juli plötzlich in Studentendemonstrationen entladen: Es kam zu ersten Zusammenstößen, bei denen es Tote, Verwundete und Verhaftungen gab. Am 18. September besetzten 10 000 Soldaten überraschend die autonome Staatsuniversität – ein einmaliger Vorgang in der Geschichte Mexikos.

Zwar wurden die Soldaten am 30. September wieder zurückgezogen – doch die Brutalität der Soldaten und der Bereitschaftspolizisten („Granaderos“) hatte die Forderungen der Studenten verschärft. Sie verlangten: Rede- und Versammlungsfreiheit, Ablösung des Polizeichefs von Mexico City, Auflösung der „Granaderos“, Freilassung der Verhafteten, Freigabe der Leichen aller umgekommenen Kommilitonen.

Noch predigten die Studentenführer Gewaltlosigkeit und forderten den Dialog mit der Obrigkeit, wenngleich sich einige Studenten inzwischen schon bewaffnet haben sollen. Auch die Regierung vermied einstweilen unnötige Provokationen; Als die Frauen von Mexico City Anfang voriger Woche einen „Marsch der Mütter“ veranstalteten, dem sich 3500 Menschen friedlich anschlössen, blieben sie von der Polizei unbehelligt. Abgeordnete nahmen eine Petition entgegen, in der eine Generalamnestie gefordert wurde.

Präsident Ordaz erfüllte diese Forderung nicht, ließ aber zwei andere von Polizisten okkupierte Hochschulen räumen. Nur das Polytechnikum blieb weiterhin besetzt.

Am Mittwochmorgen voriger Woche erklärte Innenminister Louis Echeverria, die Regierung sei zum Gespräch mit den Studenten, bereit. Art Nachmittag sollte eine Massendemonstration auf dem „Platz der drei Kulturen“ – zwischen Außenministerium und Polytechnikum – den studentischen Forderungen Nachdruck verleihen.