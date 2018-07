Von Hansjakob Stehle

Mit einem Papier und einer Gewissensfrage ist der tschechoslowakische Parteichef Dub-ček in der achten Woche nach dem sowjetischen Einmarsch aus Moskau zurückgekehrt – zum zweiten Male, seit ihn die Bruderländer als potentiellen Verräter verschwinden lassen wollten. Die Frage lautet: Darf die Führung der Prager Reformkommunisten noch immer auf eine günstige Wendung hoffen? Kann sie darauf bauen, daß es ihr weiterhin gelingen wird, die Zermürbungsversuche, die Moskau einstweilen einem zweiten Zuschlagen vorzieht, mit kluger Festigkeit abzuwehren? Oder wäre es besser, diese Auszehrungstaktik Moskaus mit einer demonstrativen Abdankung zu durchkreuzen und so die Interventionsmächte zu zwingen, endlich vor aller Welt Farbe zu bekennen?

Die Antwort der Prager Führer auf diese Frage wird sehr davon abhängen, ob sie glauben, daß die Sowjets in der Offensive oder in der Defensive sind. Mag sein, daß sie bei einer Analyse der Moskauer Gespräche zu dem Schluß kommen, daß außer dem Triumph des Trotzes wenig Sinn darin läge, den "Bruderländern" nun das nachzuliefern, was der verfehlte Hauptzweck ihrer Aktion war: den Führungswechsel. Das Feldgeschrei der sowjetischen Publizistik könnte ihnen als Geräuschkulisse erscheinen, die das siebenwöchige Schweigen Breschnjews und Kossygins vor der Öffentlichkeit übertönen soll; dieses Schweigen wiederum mögen sie als Anzeichen werten, daß im Kreml ein großes Nachdenken im Gange ist, warum die "Konterrevolution" – die Nadel im Heuhaufen, wie der Jugoslawe Vlahovic sagte – bislang nicht entlarvt und zerschlagen werden konnte. Aber die Prager Reformführung könnte, wie es in den letzten Tagen immer wieder hieß, nach ihren Erfahrungen in Moskau auch zu dem umgekehrten Schluß gelangen, daß ihr nur eines bleibt: mit kollektivem Rücktritt ein Fanal zu setzen.

Gewiß, das Moskauer Kommuniqué vom 4. Oktober braucht nicht nur als Ergebnis anhaltenden militärischen Drucks betrachtet zu werden. Sowenig wie Ende August hat die Prager Führung diesmal eine Kapitulation vollzogen; eine wirkliche Entscheidung über den Weg der ČSSR ist abermals ausgeblieben. Außer der grundsätzlichen Einigung über die Dauerstationierung eines Teils der Besatzungstruppen hat Moskau noch nichts erhalten, weder die Unterschrift unter den vorgelegten Vertrag noch die Einigung über Stärke und Standort der Verbände. Der Abzug der übrigen Truppen bleibt nach wie vor an jene "Normalisierung" gebunden, für die es weiterhin keine gemeinsame Definition gibt. Und auch eine nachträgliche Legalisierung des Einmarsches haben die Sowjets bisher nicht erlangt.

Was Dubček den unzufriedenen Sowjetführern jetzt zugesichert hat, bleibt – wie das Moskauer Schlußpapier ausdrücklich feststellt – im Rahmen jener Vereinbarungen von Čierna, Preßburg und Moskau, die seitdem ohne Unterlaß verschieden ausgelegt werden. Das jedenfalls ist die optimistische Interpretation. Da wird die Stärkung der führenden Rolle der Partei versprochen – sie war nach Prager Meinung nie so stark wie jetzt im Zeichen der nationalen Einheit. Da sollen aber auch die Massenmedien "ganz in den Dienst des Sozialismus" gestellt, der Kampf gegen "antisozialistische Kräfte" durch Persönlichkeiten verstärkt werden, "die dem Marxismus-Leninismus treu ergeben" sind. Hier haken die Pessimisten ein, denn eine Verwirklichung dieser Formeln könnte bis zum Abbruch aller Reformen, zur unerträglichen Verschärfung der Zensur und zum Abtreten der Reformkräfte führen – wenn der Kreml seine Definition von Sozialismus, antisozialistischen Kräften und Marxismus-Leninismus durchsetzen wollte.

Nicht nur zwischen Prag und Moskau, sondern im ganzen Weltkommunismus sind diese Begriffe strittig. Kein Wunder also, daß auch in diesem zweiten Moskauer Kommuniqué die Bekundung der Einmütigkeit fehlt. Nur jene "kameradschaftliche, offene Atmosphäre" wird erwähnt, mit der man heute den Dunstkreis des Zanks zu umschreiben pflegt. Der einzige neu aufgetauchte, bescheidene Begriff "sachliche Zusammenarbeit" enthält das Eingeständnis, daß Moskau noch immer keinen willfährigen Partner, Prag keinen nachgiebigeren großen Bruder gefunden hat. Im Kreml steht das Prestige der Weltmacht, auf dem Hradschin der Rückhalt der Partei im Volk auf dem Spiel. Das eine könnte nur auf Kosten des anderen ganz bewahrt werden.

Beide Seiten wissen das. Deswegen suchen sie weiter nach Auswegen aus der Krise – auch die Sowjets, so nahe ihnen der Gedanke liegen mag, den gordischen Knoten mit dem Schwert zu durchhauen.