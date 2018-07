Inhalt Seite 1 — Das Reich der goldenen Rahmen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Petra Kipphoff

Bei der Eröffnung dieser Prunk-Ausstellung versicherten die Veranstalter (Dr. Elisabeth Killy von der Berliner Akademie und Dr. Eberhard Roters vom Berliner Kunstverein) gleich und beide und eilig, daß dieses hier aber durchaus nicht komisch gemeint und nicht zu Erheiterungszwecken zusammengetragen sei. Eine vorausschauend nützliche Bemerkung, denn prompt kam auch schon von einem Herrn, der gewiß zu Kaisers Zeiten am Sonntag im gestärkten Matrosenanzug gute Kinderstube demonstrieren mußte, der Vorwurf, daß, wie auch immer das alles gemeint sein möge, es für Leute vom Range Feuerbachs (in Berlin mit der „Iphigenie“ vertreten) eine Verunglimpfung sei, mit Künstlern wie Piglhein ausgestellt zu werden. Nun ist zwar Bruno Piglhein aus gutem Grund unbekannter geblieben als Anselm Feuerbach, aber das ändert doch wohl nichts daran, daß Feuerbach genauso zeitbedingt ist wie alle jene Marées, Makarts, Stucks und Pilotys.

Sie sind dafür, nach einem glanzvoll knappen Debüt, rasch und unnachsichtig gestraft worden, die Impressionisten, die 1874 selber ihre erste Ausstellung in einem Hinterzimmer arrangieren mußten, um überhaupt zur Kenntnis genommen zu werden, haben mit ihren Werken alle andere zeitgenössische Kunst im Nachherein so gründlich denunziert, daß man manchmal und bis heute meinen könnte, es habe damals überhaupt nichts anderes gegeben. Ein Irrtum, dessen Korrektur einem den eigenen unbekannten Gründergroßvater fragwürdig machen kann. Die Ausstellung in der Berliner Akademie ist umfangreich und authentisch genug, das zu schaffen.

„Le salon imaginaire“, ein Titel, der sachlich richtiger ist als ein sachlicher und richtiger Titel, wie „Die Kunst des späten 19. Jahrhunderts“ es sein könnte. So oder ähnlich muß es damals in einer nach dem Pariser Vorbild der Salons veranstalteten Kunstausstellung ausgesehen haben, die bordeauxrot bespannten Wände und ein paar eingetopfte Palmwedel können zwar das 20. Jahrhundert nur, unvollkommen kaschieren und die Bühne, auf der damals die Kunst zelebriert wurde, nur schwach andeuten, aber der Geist des Mini-Kaiserreiches kommt auch ohne weitere Stimulantia über den Betrachter.

Der reale Besucher dieses imaginären Salons versucht angesichts eines Bildes wie zum Beispiel von Heydens „Wittichs Rettung durch seine Ahnfrau Wachhilde“ oder Anna Lea Merrits „Ausgeschlossener Liebe“ seinen Ernst zu bewahren und sich des Katalogvorwortes zu erinnern, diese Ausstellung einer lang verleumdeten Kunst solle auch dazu dienen, Vorstellungsklischees zu überprüfen. Er verdrängt das angesichts der Pracht- und Riesenbilder aus der Welt der Fleisch- und Wurstwaren auftauchende Schmähwort aus seinen Gedanken und läßt den bunten Reigen der Themen Revue passieren: die Frau (von Gabriel Max’ unschuldig koketter „Nonne“ bis zu Hans Makarts „Das Gesicht“, das besser „Der Akt“ hieße), Mythologie (von Waterhouses „Hylas und die Nymphen“ bis zu Watts’ „Minotaurus“), Zeitgeschichte (Anton von Werners „Etappenquartier vor Paris“ und Kampfs „Einsegnung von Lützows Freiwilligen“), Historie (Pilotys „Ermordung Cäsars“ und Rjepins „Iwan der Schreckliche mit der Leiche seines Sohnes“), Religiöses (Uhdes „Komm Herr Jesu sei unser Gast“ und Rivieres „Daniels Antwort an den König“), Exotisches (Fromentins „Im Lande des Durstes“), Allegorisches (Brachts „Das Gestade des Vergessens“und Klingers „Abend“).

Bildtitel, die bereits eine eindrucksvolle Sprache sprechen. Aber sei’s drum. Eine Vielfalt der Themen und Motive, eine vorbildliche, beneidenswerte Freiheit des Künstlers, dem alle Sujets offenstehen, so könnte man beim Bemühen, der Klischees zu entsagen, meinen. Eine durch sehr dezidierte Wert- und Geschmacksvorstellungen reglementierte Beliebigkeit, eine pathetisch dekorative Unverbindlichkeit, die heute erheiternd bis erschreckend ist und Friedrich Theodor Vischers Verdikt in den „Kritischen Gängen“ (1844) verständlich macht: „Wir malen Götter und Madonnen, Heroen und Bauern, so wie wir byzantinisch, maurisch, gotisch, florentinisch, à la Renaissance, Rokoko bauen, und nur in keinem Stil, der unser wäre; wir sind der Herr Überall und Nirgends ... Reflektierend und während steht jetzt der Künstler über allen Stoffen, die jemals vorhanden waren, und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.“ Dazu ergänzend die positive Formulierung dieses Kunst-Programms, so wie sie noch 1902 aus dem Munde Wilhelms II. klang: „Wer sich von dem Gesetz der Schönheit, dem Gefühl für Ästhetik und Harmonie, die jedes Menschen Brust erfüllt, loslöst..., der versündigt sich an den Urquellen der Kunst.“

Wer sich nicht versündigte und entweder Götter oder Madonnnen, entweder Heroen oder Bauern zu malen verstand, wer die positivistische Genre- und Naturmalerei der Akademien beherrschte, wer aus der Kunst die Funken der Illusion zu schlagen verstand, der wurde geehrt und gefeiert, wurde, wo nötig, von den Fürsten zu Beinahe-Ihresgleichen gemacht. Der glanzvolle Aufstieg des Franz von Stuck ist ein Musterbeispiel für die Karriere-Möglichkeiten dieser Zeit. Als Müllerssohn war er aus einem niederbayerischen Dorf nach München gekommen, hatte sich dort mit allerlei Kunstgewerbe sein Brot verdient, stellte erste Zeichnungen aus, hatte Erfolg, erhielt 1895 eine Professur an der Münchner Akademie, wurde 1906 geadelt, trat, im eigenen Atelier mit Vorliebe im Frack auf. Der Künstler als integriertes Mitglied der Gesellschaft (Abteilung höhere Schichten), Eberhard Roters hat das schöne Wort von der „Haute peinture“ geprägt.