Von Dietrich Strothmann

Adolf Thadden igelt sich ein. Nach seiner geplatzten Großkundgebung in Bonns Beethovenhalle – zum ersten Male machte er dort Bekanntschaft mit Tränengasbomben – ließ er alle Mammutauftritte seiner Partei absagen. Er will vorläufig keine Zielscheibe für weitere Attacken seiner Gegner abgeben. Und nach dem Verbotsvorstoß von Klaus Schütz bei den Berliner Westalliierten sagte er dort den fälligen ersten Landesparteitag ab. Er will den drei Stadtkommandanten gerade jetzt keinen Anlaß für ein Verbot seines Spreeablegers liefern; obendrein fürchtet er eine Wiederholung des alliierten Spruches gegen den Kongreß der Exil-Letten vom vergangenen Sommer. Damals wurde das Treffen in Westberlin mit der Begründung untersagt, es laufe den Interessen der für Berlin verantwortlichen Mächte und Berlins selbst zuwider.

Ohnehin plagen den NPD-Nothelfer derzeit parteiinterne Sorgen: In Hessen etwa trugen sich zuhauf Nationaldemokraten in die Kandidatenliste ein, die kriminell vorbelastet sind. In einigen Städten des Saarlandes gelang es der Partei nicht, die vorgeschriebene Unterschriftenzahl für die Wahlzulassung einzutreiben. In München gab ihm einer seiner besten Leute den Laufpaß: Der Amtsgerichtsrat und NPD-Bezirksvorsitzende Jochem Kotzias trat aus. Verbotsgerüchte und Verbotsabsichten bereiten Thadden vergleichsweise weniger Kopfschmerzen – und das mit gutem Grund.

Denn noch immer scheint Bonns Innenminister Ernst Benda keine Garantie für einen Verbotsspruch des Bundesverfassungsgerichts in Händen zu haben. Noch immer läßt er das Material, das ihm vorliegt, prüfen. Erst in zwei Wochen will er dem Kanzler und dem Kabinett Bericht erstatten. Ob die Indizien ausreichen, ist höchst zweifelhaft; desgleichen, ob Benda auf einen vagen Verdacht hin für eine Verbotsempfehlung der Bundesregierung plädieren wird. In diesem Punkt ist Thadden auch wegen der geduldeten Gründung der Deutschen Kommunistischen Partei noch guten Mutes. Wenn schon Chancengleichheit, mag er sich sagen, dann auch Verbotsgleichheit.

Das gilt allemal für Berlin. Hier hat um die Nationaldemokraten ein regelrechter Eiertanz begonnen. Auf Drängen des Deutschen Gewerkschaftsbundes, dessen Landesvorsitzender Walter Sickert die Westalliierten Ende September per Brief zu einem NPD-Verbot aufforderte, mußte eine Woche später auch der Regierende Bürgermeister bei den drei Schutzmächten einen offiziellen Antrag stellen. Er schuf damit eine höchst verworrene Lage: Die Besatzungsmächte, untereinander uneins in diesem Fall, müssen gemäß Deutschlandvertrag die Bundesregierung konsultieren, die sich selber noch nicht schlüssig geworden ist. Damit aber nicht genug:

Angenommen, Innenminister Benda stellt in Karlsruhe keinen Verbotsantrag, oder aber das Bundesverfassungsgericht spricht in einem doch angesetzten Verfahren die NPD frei – was für ein unhaltbarer Zustand wäre dann geschaffen, wenn die Alliierten zuvor in Berlin tabula rasa mit den Nationaldemokraten gemacht hätten?

Angenommen, die NPD wird im Bundesgebiet nicht verboten, dafür aber in Westberlin – welchen Eindruck macht es wohl, wenn dann 22 Nationaldemokraten, mit Thadden an der Spitze, dort in der Bundesversammlung an der Präsidentenwahl teilnehmen?

Angenommen auch, die NPD rückt demnächst als vierte Partei in den Bundestag ein, in Berlin aber darf sie nicht existieren – wer sollte begreifen, daß dort Nationaldemokraten als Bonner Ausschußmitglieder zugelassen sind?

Angenommen schließlich, die drei Schutzmächte untersagen der NPD in Berlin jede Tätigkeit, weil die knapp 500 Thadden-Getreuen die Sicherheit der Stadt gefährden – was geschieht dann wohl mit der SED-West, die ungehindert seit Jahren gegen den Bestand der Bundesrepublik wie Westberlins agitiert und trotz Bonner Drängen nicht einmal nach dem August 1961 von den Alliierten verboten wurde?

Dazu kommen noch einige Ungereimtheiten in der Argumentation der Berliner Verbotsbefürworter. Klaus Schütz, der sich sonst gegen jede von Bonn isolierte Politik sträubt, der am Rechtsstatus der geteilten Stadt und in der Rechtseinheit zwischen dem Bund und Berlin keine Abstriche duldet, wirft jetzt diesen Grundsatz über den Haufen. „Wir haben entschieden“, hielt er seinen Kritikern in dem SPD-Blatt Berliner Stimme entgegen. „Der NPD-Stempel auf unserer Stadt kann lebensgefährlich werden“, innenpolitisch wie außenpolitisch. Nun müsse Berlin, da es „besondere Probleme“ habe, auch „besondere Antworten“ geben. Das paßt nicht so recht zusammen. Entweder betrachtet der Berliner Senat die von ihm verwaltete Teilstadt als ein „Bundesland“, wenn auch unter Besatzungshoheit, oder es schert aus.