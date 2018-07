Gemeinsames Abendmahl der Katholiken und Protestanten in Holland

Von Heinz Josef Herbort

Die Revolution findet in einer Seitenstraße statt. An den Scheiben der Parterrewohnung des Hauses Pieterskerkstraat 16 in der holländischen Hunderttausend-Einwohner-Stadt Leiden klebt eine Reihe Plakate, handgeschrieben, ohne viel graphischen Ehrgeiz: Rechts neben der Tür zeigt die „Doopsgezinde Gemeente“, eine Mennoniten-Kirche, ihre „diensten“ an, sonntags um zehn, mittwochs abends um sieben; links neben der Tür der Anschlag der „Katholieke Studentenparochie“‚ sonntags 11.45 Uhr Messe, Anschrift der Geistlichen Rapenburg 102. Außerdem Hinweise auf eine Biafra-Sammlung, auf ein Orgelkonzert, Photos von einem Ferienlager.

Hinter dem Eingang ein Vestibül, eine Treppe führt nach oben in die Wohnung des Küsters, rechts ein Konferenzzimmer, links ein kleiner Saal, wie eine Kantine mit Vierer-Tischen eingerichtet. Weiter hinten ein langer Flur, Garderoben, große Kästen voller Ringbücher mit einer stets auswechselbaren Sammlung von Liedern, hinter einem Vorhang eine Art Sakristei.

Dann schließlich der eigentliche Kirchenraum, quadratisch, zwei Geschosse hoch, an einer Wand die Kanzel, ihr gegenüber eine kleine Orgel; unter der Kanzel ein einfacher Tisch, Blumen stehen darauf, zwei Kerzen, vier silberne Becher und zwei Schalen, mit Servietten zugedeckt; neben dem Altar noch ein Lesepult, dahinter zwei Hocker: die Askese der modernen Katakombenkirche.

Hufeisenförmig ist das Gestühl angeordnet, alte Bankkästen, nach hinten ansteigend und mit kleinen Türen an der Seite, aber auch moderne Stühle, dreihundert Plätze vielleicht.

Lieder aus dem Ringbuch