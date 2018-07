In der Evangelischen Akademie Tutzing sah sich der Vorstandssprecher der Daimler-Benz AG, Dr. Joachim Zahn, seinem Kollegen von den Bayerischen Motoren Werken AG, Gerhard Wilcke, gegenüber, der ihm auf dem heißumkämpften Automobilmarkt demnächst auf einem Gebiet Konkurrenz machen wird, das in den Nachkriegsjahren trotz mancher Versuche fast unbestritten eine Domäne der Stuttgarter war: das Feld der Repräsentationswagen. Damit startet das weiß-blaue Traditionsunternehmen den vierten Angriff auf den guten Stern auf allen Straßen. Künftig sollen Firmendirektoren, Staatsbesucher und auch wohlhabende Bürger nicht mehr fast automatisch zur nächsten Mercedes-Verkaufsstelle laufen, künftig sollen sie zwischen den Produkten aus Stuttgart und München wählen müssen, ob sie einen Mercedes 280 oder einen BMW 2800 als Statussymbol über Deutschlands Straßen steuern wollen.

Als die Tutzinger Akademie das Thema ihres letzten wirtschaftspolitischen Kolloquiums „Automobilindustrie: Mit den Unternehmensgrößen von heute in den Markt von morgen?“ ankündigte, konnte niemand ahnen, daß es bis zur Debatte solch brisante Aktualität erlangen sollte. Die Nachrichten über die geplante Übernahme der Citroen-Majorität durch Fiat und der Gegenzug des französischen Staatspräsidenten, der Renault und Peugeot als Partner Citroëns oder gar die Verstaatlichung dieser Gesellschaft ins Spiel brachte, beleuchteten die ganze Problematik der bisherigen Unternehmenspolitik in der europäischen, besonders in der deutschen Automobilindustrie.

Zu einer Zeit, zu der das wiedererstarkte weißblaue Traditionsunternehmen den Württembergern auf ihrem ureigensten Gebiet der Prestige-Karossen Konkurrenz zu machen beginnt, machten sich Zahn und Wilcke als Gesprächspartner besonders gut. Manch einer bedauerte jedoch, daß der neue Vorstandsvorsitzer der Volkswagenwerk AG, Dr. Kurt Lotz, bei dem Kolloquium nicht zugegen war. Und auch der nie um lapidareinprägsame Formulierungen verlegene „Wortführer“ des BMW-Vorstands, Paul G. Hahnemann, fehlte, da er gleichzeitig in Baden-Badener Unternehmensgesprächen einen Vortrag über den Aufschwung seiner Gesellschaft zu halten hatte.

Gut eine Woche vorher hatte Hahnemann bei der Vorführung der neuen Sechs-Zylinder-Reihe von BMW vor Journalisten das Interview des „Spiegel“ mit Lotz genüßlich zerpflückt und den Wolfsburgern nachgerechnet, daß sie von Januar bis August 1968 mit ihren Inlandszulassungen auf dem deutschen Markt nur um ein Prozent über das Ergebnis in der gleichen Zeit des Vorjahres kamen und gegenüber dem letzten guten Autojahr 1966 das Minus bei VW mit 23 Prozent noch immer beträchtlich ist, während Daimler um 16 und BMW um 31 Prozent über den damaligen Zahlen lagen. Mit diesem Vorwurf des „Zweck-Optimismus“ gegenüber dem Benjamin unter den Chefs der deutschen Automobilfirmen revanchierte sich Hahnemann dafür, daß ihn nicht lange vorher der Fama zufolge Lotz recht von eben herab abgefertigt hatte: „Warten Sie nur ab, Herr Hahnemann. In ein paar Jahren nehmen wir Sie in die Zange, Daimler von rechts und wir von links, dann hilft Ihnen Ihre ganze neue Klasse nichts mehr.“

Solche harten Worte sollten freilich in Tutzing nicht fallen. Die Veranstalter hatten eigens darum gebeten, in der Debatte nicht konkret auf das Verhältnis der von ihnen vertretenen beiden Unternehmen einzugehen, also das Thema nicht allzu wörtlich zu nehmen. Beide Referenten überboten sich denn auch in der Bekundung der Freundschaft füreinander. Die Konzentration in der Autoindustrie, so meinten sie, sei keineswegs unausweichlich.

Wenn man bedenkt, daß vor neun Jahren das bayerische Renommier-Unternehmen in seiner tiefsten Erniedrigung steckte und niemand daran zweifelte, daß von der Hauptversammlung am 9. Dezember 1959 die Übernahme von BMW durch Daimler-Benz beschlossen werden würde, dann kann man nur den Hut ziehen vor der Leistung, die seitdem in Milbertshofen vollbracht worden ist. Als vor einigen Monaten mit Rechtsanwalt Dr. Friedrich Mathern der Mann zu Grabe getragen wurde, der in der Stunde der größten Not durch formaljuristische Einwände die „Einverleibung“ blockiert und damit die Voraussetzung für den Aufschwung aus eigener Kraft mit den Mitteln der treuen Aktionäre geschaffen hat, da wurde noch einmal die makabre Situation von damals beschworen.

Heute ist das weiß-blaue Firmenschild wieder auf Hochglanz poliert und Wagen aus München stellen einen begehrten Markenartikel dar. Die Stufen des Wiederaufstiegs sind bekannt: Über den Kleinwagen BMW 700 bis zum neuen großen Modell holte BMW das versäumte „Branchenwunder“ virtuos nach. Der Umsatz schnellte von den spärlichen 170 Millionen Mark im Krisenjahr 1959 auf rund 871 Millionen Mark 1967 (mit der 1966 erworbenen Hans Glas GmbH, die nun nur noch Grundstücksgesellschaft ist, waren es 955 Millionen Mark). Die Belegschaft wurde seitdem von rund 6000 auf 12 500, dazu 2500 Mitarbeiter im Werk Dingolfing, ausgeweitet. Schon 1968 wird BMW 110 000 Autos (im vergangenen Jahr knapp 88 000) produzieren und erstmals auf einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Mark kommen. Für 1969 sind bei einer Steigerung um rund 25 Prozent 1,3 bis 1,4 Milliarden Mark zu erwarten und für 1972, spätestens 1973, will man die zweite Umsatzmilliarde erreichen.