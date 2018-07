Inhalt Seite 1 — Der große Land-Rausch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Willi Bongard

Kaum hat man sich in Europa an die riesigen Bildformate der abstrakten Expressionisten der „New York School“ gewöhnt, kaum ist der Schrecken über die Banalität der amerikanischen Pop-Kunst überwunden, kaum hat man begriffen, daß mit der Minimal-art wieder ein neuer Abschnitt in der bildenden Kunst begonnen hat, da kommt von jenseits des Atlantiks die Kunde von der allerneuesten Kunstströmung.

Die neueste Kunst „made in USA“ hat noch keinen Namen, und die Kritiker zögern nicht zuletzt deshalb, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie es da überhaupt noch mit Kunstwerken zu tun haben – oder mit Immobilien.

Nachdem die amerikanischen – und nicht nur die amerikanischen – Künstler mittlerweile fast alle erdenklichen Materialien von Stahl und Kunststoffen angefangen bis hin zu Wollsocken, Autoreifen und Tierkadavern verarbeitet haben, haben sie sich jetzt auf den elementarsten aller „Rohstoffe“ besonnen, auf Erdkruste nämlich, auf Land.

Wenn nicht alles täuscht, gibt es in der bildenden Kunst so etwas wie einen „Landrausch“, der an die achtziger Jahre erinnert, als man den Indianern in Oklahoma das letzte frei verfügbare Land abjagte. Der wesentliche Unterschied gegenüber dem historischen „land rush“ besteht darin, daß die jungen Amerikaner, die aus der Enge New Yorks nach Westen streben, nicht das geringste Interesse an einer Besiedelung oder an der Hebung von Bodenschätzen haben. Sie wollen dort möglichst ungestört arbeiten, fernab vom Kunsttrubel der 57. Straße.

Der prominenteste Vertreter der neuen „Landkunst“ ist der zweiunddreißigjährige Walter de Maria, ein New Yorker, der gegenwärtig in der Münchner Galerie Friedrich sein europäisches Debüt gibt: Sämtliche Galerieräume sind mit einer 80 Zentimeter hohen Erdschicht bedeckt, einer kleinen Kostprobe seiner „Landkunst“ – zum Preis von 28 000 Mark.

Vor wenigen Monaten machte sich Walter de Maria in aller Stille nach Nevada auf und zog dort mit Hilfe eines Gerätes, wie es normalerweise auf Tennisplätzen verwendet wird, einen breiten Kreidestreifen, einen Kilometer lang, über die braungraue Erdoberfläche. Fertig war das immobile Kunstwerk. Ein Käufer hat sich bisher noch nicht dafür gefunden, aber Walter de Maria ist zuversichtlich.