Inhalt Seite 1 — Der Mann von der Post kommt zu oft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit Adressen wird heutzutage ein schwunghafter Handel getrieben – und nicht nur hier, wie dieser Artikel über ungebetene Post in Israel beweist.

Von einer kurzen Fahrt zurück, finde ich ein schön geordnetes, mit einem Bändchen verschnürtes Bündel von Briefen und Drucksachen auf meinem Schreibtisch.

Obenauf liegt eine Einladung, einem Klub „Einsame Herzen“ beizutreten. Darunter ein Kuvert mit nicht bestellten Lotterielosen mit angehefteter Zahlkarte. Weiter eine Probepackung von einer Lebensmittelfabrik; sie enthält eine widerlich aussehende Masse, aus der ich Kartoffelpuffer machen soll, was ich auf keinen Fall tun werde. Dann kommt der Prospekt eines Reisebüros: „Fahren Sie mit uns! Machen Sie eine Traumreise zu den sonnigen Ufern des Mittelmeers!“ Ich denke nicht daran. Ich kenne diese Traumreisen. Ich bin Seemann und gehe nur auf ein Schiff, wenn man mir zuzahlt. Außerdem wohne ich selber am Ufer des Mittelmeers. Unter uns, es wächst mir schon zum Halse ’raus.

Unter den Briefen ist eine Mitteilung von meinem Hauswirt. Er ist ein sparsamer Mann, der kein Papier verschwendet. Gefaltet und zweimal geklammert, mißt der Zettel fünf mal acht Zentimeter. Ich habe es gemessen. Was davon übrigbleibt, nachdem ich mir den Fingernagel abgebrochen habe, um die Klammern ’rauszukriegen, ist nicht mehr zu entziffern. Weg damit.

Dann kommt ein wunderschön ausgestatteter Brief vom Rensselaer Polytechnischen Institut. Es ist eine Einladung der „Alumni Association“, einige Tage mit ihnen in Troy, N. Y., USA, zu verbringen. „Freunde und Klassenkameraden treffen sich zu einem vergnügten Wochenende in Troy“, heißt es da. Ich weiß nicht, warum diese Leute alle auf mir herumpieken und wie ich zu dieser Ehre komme. Ich habe nie diese Hochburg der Wissenschaften besucht und bin auch sonst in keiner Weise von Bedeutung. Ich habe die Schule mit vierzehn Jahren verlassen, und außerdem sind mir acht Dollar für ein Einzelzimmer im Hendrick Hudson Hotel zu teuer. Dann habe ich es auch nicht gern, wenn man mir herzhaft auf den Rücken klopft, was diese Brüder bestimmt machen werden.

Noch etwas aus Amerika: eine Zeitung „Die Karawane“ mit dem Untertitel „Die Karawane kennt keine Grenzen“. (Leider.) Die Zeitung hat acht Seiten, erscheint vierteljährlich, und das Jahresabonnement einschließlich Mitgliedsbeitrag in der Vereinigung „Die Karawane von Ost und West“ kostet einen Dollar oder fünf Schilling oder zwanzig internationale Antwortscheine. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf die Versandliste gekommen bin, von mir kriegen sie keine zwanzig Antwortscheine.

In der Ausgabe, die vor mir liegt, gibt es drei Seiten mit Leserbriefen. Da schreibt ein gewisser Herr Evipane: „Sehr geehrte Herren, bitte die Unterbrechung zu entschuldigen, aber der Gedanke, Freunde in der ganzen Welt durch Korrespondenz zu gewinnen, geht mir beständig durch den Kopf, und daher scheint mir diese Unterbrechung notwendig.“ Von P.O.B. 92, Bethlehem, kommt folgendes: „... Sie wissen, daß Sie meinen Namen ‚Ringo‘ buchstabiert haben. Dann schickte ich Ihnen einen Brief, mit Adil Nasser unterzeichnet. Aber jetzt gefällt mir der Name ‚Ringo‘ sehr gut. Vielen Dank. Ihr Adil Nasser.“