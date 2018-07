Von Wieland Schmied

Marcel Duchamp wurde am 28. Juli 1887 in Blainville geboren und starb am 1. Oktober 1968 in Neuilly.

Die Schwierigkeiten, über Marcel Duchamp zu schreiben, sind mit seinem Tode nicht geringer geworden. Sie beginnen damit, wie wir ihn denn nun endgültig zu bezeichnen haben: War er ein Maler, war er überhaupt ein Künstler, gar der radikalste Künstler unseres Jahrhunderts, oder war er ein Antikünstler, was immer das ist. Was war er? Er selbst hat es lapidar ausgedrückt: „ein Mensch, einfach ein Atmer“.

Er liebte solche lapidaren Antworten – Antworten, die den Frager bestätigten und doch alles offen ließen. Er liebte es, sich zu entziehen und sich zu verweigern, indem er mitmachte, scheinbar. Die Geschichte seiner Wirksamkeit in New York ist noch nicht geschrieben – kann man sie überhaupt schreiben? Ist es nicht die ganze Kunstgeschichte zwischen Op und Pop, Kinetik und Minimum-Art, die er angeregt, inspiriert, inauguriert hat? Ist Marcel Duchamp nicht ein bißchen der liebe Gott, wie Flaubert ihn vom Kunstwerk fordert: überall anwesend, aber nirgends sichtbar?

Wenn wir Macks Rotor betrachten, betrachten wir da nicht auch Duchamp? Wenn wir auf Andres Zementplatten treten, treten wir da nicht auch auf Duchamp? Und wenn wir vor Beuys’ Filzzeug erschrecken, erschrecken wir da nicht vor Duchamp?

Oder ist er, der von allen Ismen skeptischen Abstand hielt, nur der große Neinsager, der nein sagte auch zu sich selbst, zu den eigenen Möglichkeiten?

„Laßt uns die Kunst zerstören, solange es Zeit ist“, hat er in den letzten Jahren einmal gesagt, „ehe sie der niedliche kleine Nippes wird, den man abends seinen Frauen mitbringt, wie Blumen.“ Aber er hat nie Antikunst machen wollen, darauf ließ er sich nicht festlegen, wie er nie die falschen Alternativen, vor die die Welt uns zu stellen pflegt, sich aufzwingen ließ.