Von Hermann Bohle

Paris, im Oktober

De Gaulles Minister saßen im Pariser Elysee-Palast auf vergoldeten Holzstühlchen aus der Zeit Ludwig XVI. ihrem Präsidenten gegenüber. Der Staatschef und sein damaliger Premierminister Pompidou, beide in komfortablen Polstersesseln, lauschten zwei eifrigen Kabinettsmitgliedern: Finanzminister Giscard d’Estaing und sein Kollege, der Landwirtschaftsminister Edgar Pisani wollten mit üppigem Zahlenmaterial beweisen, daß Frankreich der EWG keinesfalls den Rücken kehren dürfe – „das wäre nicht zu bezahlen“.

Das war am Mittwoch, dem 7. Juli 1965. Inzwischen gibt es in Brüssel, Bonn und Paris manchen besorgten Politiker, der sich ernsthaft fragt, ob der selbstherrliche General immer noch der Überzeugung ist, Frankreich könne eine von ihn: dekretierte Abkehr von der EWG nicht bezahlen

Couve de Murville, damals Außenminister, heute Premier und Nachfolger Pompidous, hatte acht Tage vor der Sitzung im Elysee-Palast in Brüssel die große EWG-Krise vom Zaun gebrochen. Hallsteins Europa-Kommission hatte für sich die Finanzhoheit über die Milliarden des EWG-Agrarfonds begehrt und für das machtlose Europa-Parlament echte Parlamentsbefugnisse gefordert. Das sollte der Übergang zur supranationalen, föderativen Einigung Europas sein.

Das war ein taktischer Fehler. De Gaulle hatte noch drei Wochen vorher kategorisch festgestellt: „Konföderation der Staaten Europas – ja, Fusion – nein.“

So nutzte er Meinungsverschiedenheiten über die Finanzierung gemeinsamer Agrarpolitik (die vor allem Frankreich zugute kommt) dazu aus, um die Krise auszulösen und die Kommission mitsamt ihrem eifrigen Präsidenten das Fürchten zu lehren. Monatelang setzte er seine Partner durch die Politik des leeren Stuhls unter Druck. Er drohte mit einem Ausscheiden Frankreichs, weil die anderen Länder nicht vertragstreu seien. In Wahrheit wollte er wohl damals keineswegs die EWG zerstören, sondern ihr lediglich all jene Zähne ziehen, die an Frankreichs „nationaler Souveränität“ nagen könnten. Schon am Tage nach Beginn der Krise vertraute der Präsident dem österreichischen Bundeskanzler Klaus an: „Mit Geduld wird sich aus dem Gemeinsamen Markt schon etwas machen lassen.“