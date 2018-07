Inhalt Seite 1 — Der Senat hofiert Präsident McMullen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Er erinnert an Clark Gable und sieht aus, als hätte er dreimal Cap Hoorn umsegelt. In Hamburg wurde er empfangen und geehrt wie sonst nur gekrönte Häupter: der Präsident von den United States Lines, Dr. John J. McMullen.

Auf einem symbolischen roten Teppich begrüßte ihn Senator Kern bereits am Flugzeug. Er wohnte im Gästehaus des Senats, Bürgermeister Professor Weichmann empfing ihn, und der Senat gab ihm zu Ehren ein Essen.

Dieser tiefe, protokollarische Diener Hamburgs vor einem harten Konkurrenten deutscher Linienreedereien gehört zu dem immer unerbittlicher werdenden Kampf der Häfen um Container-Reedereien und Container-Ladungen.

Männer aus der Werftbranche und der Schiffahrt, die Dr. John J. McMullen kennen, behaupten, er lasse sich durch nichts, auch nicht durch die übertriebene Aufmerksamkeit Hamburgs von seinen geschäftlichen Interessen ablenken. Nachdem er Aufsichtsratsvorsitzender und Präsident der US-Lines geworden war, änderte sich einiges. Der Vertreter der US-Lines in Hamburg und Distriktmanager für Mitteleuropa, W. J. Fox zum Beispiel, dem Hamburg auch das Anlaufen der US-Lines-Containerschiffe mit verdankt, verlor seinen Job und verschwand still aus Hamburg.

In den Büros der US-Lines in Deutschland erzählt man sich, daß Angestellte in New York, die zum Teil länger als zehn Jahre bei der US-Lines gearbeitet hatten, kurz vor 11 Uhr in die Vorstandsetage gerufen wurden. Dort habe man ihnen ihre Kündigung mitgeteilt, und kurz vor 15 Uhr hätten sie bereit; mit dem restlichen Monatsgehalt auf der Straße gestanden.

Dr. John J. McMullen soll einer der größten Aktionäre der US-Lines sein und gleichzeitig Anteile der Firma Walter Kidde & Co. besitzen, die vor längerer Zeit die US-Lines übernahm.

DerPräsident, der nach einer Ausbildung in der Navy Diplom-Elektroingenieur wurde, arbeitete in der US Maritime Administration und gründete 1956 eine eigene Beratungsfirma, die Dr. John J. McMullen Associates Inc. Seit 1963 unterhält er ein Büro in Hamburg.