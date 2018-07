Inhalt Seite 1 — Der Tod der frühen Könige Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Schmidbauer

Macht und Ohnmacht der Mächtigen sind seit dem Gilgamesch-Epos ein unerschöpfliches Thema menschlichen Denkens. Der König, mit dessen Jugendkraft das Gedeihen der Saaten und die Gesundheit seiner Untertanen magisch verknüpft sind, hat freilich längst abgedankt. Heute fragt man sich aber, ob James G. Frazer, der die Gestalt dieses Königs seinerzeit aus einem undurchdringlichen Dickicht mythischer und folkloristischer Überlieferungen herausschälte, in ihr nicht einen neuen Mythos gezeichnet hat.

Erinnern wir uns: Frazer wollte zeigen, daß die ersten Könige – Herrscher, Zauberer und Priester in einem – ihr Reich nicht bis zu einem natürlichen Tod oder dem gewaltsamen Ende im Krieg verwalteten, sondern einem unerbittlichen magisch-kalendarischen Gesetz unterlagen. Am Ende einer festgesetzten Regierungszeit, die anfänglich vielleicht nicht länger dauerte als ein Jahr, wurde der wie ein Gott verehrte Priester-König in einer Orgie der Grausamkeit entthront. Ob man ihn nun zerstückelte und Teile seines Körpers vergrub, um die Fruchtbarkeit der Felder zu sichern, ob man ihn erhängte oder schund wie Apoll den Marsyas (der wohl auch ursprünglich ein Jahresgott wie Attis oder Adonis war) – sterben mußte er.

Frazer hat das damals auf einen Denkfehler zurückgeführt: Der „Primitive“ habe eine Analogie mit einer Kausalität verwechselt, er glaubte, durch die periodische Verjüngung des Herrschers den Wechsel der Jahreszeiten zu bewirken. Heute, nach den Erkenntnissen der Psychoanalyse und der Sozialpsychologie, würde man im periodischen Königsmord eher den Ausdruck einer auch dem modernen Menschen keineswegs fernliegenden emotionalen Justiz sehen, die damals zur religiös-rituellen Institution werden konnte.

Stellen wir uns eine moderne Gesellschaft vor, die nicht im Zuge politischer Entwicklung und blutiger Kriege, sondern als geheiligtes Brauchtum den Mann tötet, der das Jahr über die höchste Macht hatte. Hinter der offenkundigen Absurdität dieser Überlegung steckt eine Frage, auf die noch keine politische oder soziale Utopie eine überzeugende Antwort gefunden hat. Es gibt im Grund kein Mittel, das der Macht über andere Menschen den Geschmack der Anmaßung nimmt, und damit dem Verhältnis der „Untertanen“ zum Mächtigen die Ambivalenz zwischen Liebe und Haß, Bewunderung und Abscheu, „lang lebe der König“ und „an die Laterne mit ihm“. Der periodische Königsmord ist ein archaischer Ausdruck dieser Ambivalenz.

Das Vertrauen in die lineare Höherentwicklung der Menschheit, den Glauben „an den einfachen und gradlinigen Fortschritt des menschlichen Geistes von einem eindeutigen Tiefstand aus zu einer ebenso eindeutigen und nicht mehr erschütterlichen Höhe“, wie es Karl Kerényi im Vorwort zur neuen deutschen Ausgabe von

