Inhalt Seite 1 — Der Wille zum Stil Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jürgen Claus

Van Doesburg? Das ist doch kein Maler!“ Einer unserer Großmuseumsköpfe hatte mir das vor Jahren gesagt und damit Stoff zur Reflexion gegeben. Gab es also die eine, vom Museumsrat oder anderen Instanzen legitimierte oder gar ausgeteilte Definition der Malerei, die man wie eine Elle an dieses und jenes Bild, diese und jene Plastik anlegen konnte? Auf van Doesburg paßte demnach die Elle Malerei nicht?

Im „Lexikon der modernen Architektur“ (Verlag Droemer Knaur) wird „das gediegene architektonische Können Ouds gegen das geniale Dilettantentum“ van Doesburgs ausgespielt. Kein Architekt also?

In den Geschichten der Poetik dieses Jahrhunderts findet man kaum einen Hinweis auf I. K. Bonset (ein Pseudonym van Doesburgs). Der aber hat nachdrücklich auf eine schöpferische Syntax der Sprache hingewiesen und sie durch „Tonbilder“ belegt, die die Existenz der Sprache im Ton, in der Tonbeziehung und im Tonkontrast einer „geometrischen Dichtung“ aufspürte. Kein Dichter, kein Linguist also, kein Maler, kein Architekt, dieser van Doesburg?

Die Lektüre des Buches

H. L. C. Jaffé: „Mondrian und De Stijl“; Verlag M. DuMont Schauberg, Köln; 246 Seiten, 8 Farbtafeln, 58 Abb., 12,80 DM

macht es vielleicht klar, warum van Doesburg den Spezialisten der Definitionen dubios erscheint, 37 Jahre nach seinem Tod, ein halbes Jahrhundert, nachdem er De Stijl als Zeitschrift und Bewegung gegründet hat. Er nämlich beschränkte sich nicht auf die Disziplinen, überschritt ständig und bewußt die Grenzen, verfolgte von einigen neuralgischen Punkten aus alle Erscheinungen, in denen sich ein schöpferischer Mensch verwirklichen kann. Der Künstler war für ihn nicht jemand, der, isoliert, den Fragen und Scheinfragen seiner Leinwand nachhing. Der Künstler war für ihn dem Forscher und Entdecker verwandt, praktisches Tun und theoretische, oft apologetische Begründung miteinander verbindend. De Stijl stammte aus dieser Überzeugung: daß der Künstler dafür mitverantwortlich war, das Publikum empfänglich zu machen für eine neue Konzeption der Kunst. Deshalb kamen in der Zeitschrift, aus der Jaffe wichtige Passagen nunmehr zugänglich oder wieder zugänglich gemacht hat, Informationen aus erster Hand, Berichte der Maler, Architekten, Filmmacher, Poeten.