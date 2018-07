Inhalt Seite 1 — Des deutschen Spießers Wunderbuch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Kuriosum ist anzuzeigen, ein Unikum unter den Kunstbüchern, etwas schlicht „Beschauliches und Erbauliches“, dem deutschen Gemüt entsprungen und fürs deutsche Gemüt bestimmt, ein Oeuvre, das jeder Aktualität und jedem Versuch, es mit der Gegenwart in Beziehung zu bringen, spottet, mit einem Wort

„Das Ludwig-Richter-Album“ – Sämtliche Holzschnitte in zwei Bänden, Einleitung von Wolf Stubbe; Verlag Rogner & Bernhard, München; 1280 Seiten, Subskriptionspreis bis 15. 10. 32,– DM, danach 38,– DM, Ganzleinband 52,– bzw. 60,– DM.

In den zwei roten Leinenbänden mit Originalgoldprägung wird zum erstenmal eine Gesamtausgabe der Richterschen Holzschnitte publiziert. Es handelt sich um die respektable Menge von 2572 Blättern, die hier maßstabgerecht abgebildet sind (die wenigen Fälle, wo das Buchformat Verkleinerungen nötig machte, sind durch Sternchen ausgewiesen). Da Ludwig Richter allerdings für insgesamt 2660 Schnitte die Vorlagen gezeichnet hat, bleibt immer noch ein Rest von 52 Blättern, die nach Aussage der Herausgeberin Marianne Bernhard nicht aufzufinden waren und im Anhang wenigstens beschrieben sind. Der Betrachter wird angesichts des überwältigend reichen Bildmaterials das Fehlen verschmerzen können.

Bemerkenswert ist nur die editorische Sorgfalt, die der Verlag dem Richterschen Werk hat angedeihen lassen und die sich ebenso in der chronologischen Akribie, in der authentischen Wiedergabe, in der Wahl des Papiers und der Schrifttypen bekundet.

Was mag einen jungen Verlag mit kunsthistorischen Ambitionen veranlaßt haben, als erstes Opus ausgerechnet ein Ludwig-Richter-Album auf den Markt zu bringen? Ist es Zufall, Verlegenheit, weil nichts Besseres zur Hand war, handelt es sich um totale Fehleinschätzung des Publikumsgeschmacks oder um einen raffinierten Appell an den naiven Betrachter, der sich, von der heutigen Kunst angewidert, nach Richters Erbaulichkeiten zurücksehnt?

Ich glaube eher, daß die Entscheidung für Ludwig Richter programmatischen Charakter hat, daß damit eine sehr bemerkenswerte, eine durchaus zeitgemäße kunsthistorische Position bezogen wird. Es geht primär nicht um die Fragen, ob Richters Holzschnitte ästhetisch relevant sind, ob sie ihre Zeit überquert haben und was uns Ludwig Richter heute noch oder schon wieder angeht. In der Einleitung von Wolf Stubbe, der in der Kunst des neunzehnten Jahrhunderts und der Graphik weiß der Himmel zu Hause ist, steht sehr viel Kluges und Richtiges, aber gewiß nichts Überschwängliches über Ludwig Richter, was auch nur entfernt nach künstlerischer Aufwertung und Rehabilitierung eines zu Unrecht Vergessenen aussehen könnte. Stubbe macht auf Leitbilder aufmerksam, denen Richter verpflichtet war, auf die Nazarener, speziell Schnorr von Carolsfeld, dessen lineare „Schönheit und Anmut Richter tief beeindruckte. Er verweist auch auf die höchst seltsame Tatsache, daß gerade von diesem „typisch deutschen“ Künstler ausgesprochen landfremde, nämlich italienische Anregungen ausgewertet wurden, daß italienische Reminiszenzen formal bis in die späten Arbeiten nachzuweisen sind. Die Richtersche Graphik wird vorsichtig und zutreffend als eine Mitteilungsweise beschrieben, „die ständig zwischen genrehaftem Idealismus und idealisiertem Genre in der Schwebe bleibt“.

Warum muß man dann aber Ludwig Richter 1968 neu und zum erstenmal komplett herausbringen? Weil die Holzschnitte zu ihrer Zeit ungeheuer beliebt, weil sie in riesigen Auflagen verbreitet waren, weil sie die Mentalität einer Epoche und einer Gesellschaft, den Lebenstraum des deutschen Kleinbürgers dokumentieren, der sich noch immer von Romantik und Biedermeier nährt, die doch schon vergangen sind und bei Richter auf einer trivialen Ebene weiterleben. Das Richter-Album bietet authentische Informationen, der ästhetische und formale Aspekt bleibt sekundär.