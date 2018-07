Von H. C. Nonnemann

Die Abkehr von der globalen Perspektive erscheint global. Dabei dürften eigentlich in einer Zeit, in der Menschen aus Raumschiffen mehrere Kontinente überblicken, in der jeder Benutzer eines Fernsehapparates auf der Mattscheibe betrachten kann, was seine Antipoden auf der anderen Seite der Erde gerade treiben, Analysen und Planungen nur in globalen Dirnen sionen sinnvoll sein. Erstaunliche technische und maschinelle Erfindungen geben die Grundlage für eine weltweite Fortschrittsgläubigkeit. Doch darüber wird vergessen, daß Fortschritt nicht dasselbe ist wie Entwicklung. Die Menschen haben sich seit ein paar tausend Jahren nicht mehr weiterentwickelt, wie Bernard Shaw konstatierte. Die Sehschärfe des Menschen ist begrenzt, und die Grenze ist der Gartenzaun. Was da jeden Abend aus fernen Landen auf das matte Quadrat in die Stube gezaubert wird, geschieht wie zu Goethes Zeiten „drunten in der Türkei“, es kommt hüben nicht an.

„Wenn sich die Menschheit verdoppelt hat, ist Ihr Kind genau 35 Jahre alt“, werben die Bayerwerke für ihre Chemiefaser. Was mag sich der Anzeigentexter dabei gedacht haben? Wie viele Leser mögen über diesen Text nachgedacht haben? Denn wer will es denn schon wahrhaben, was da auf uns zukommt, und dabei noch in aller Ruhe Chemiefasern kaufen? Wie wird es auf der Erde aussehen, wenn sich die Menschheit verdoppelt haben wird?

Bates errechnete, daß die Zahl der Menschen, die für 1950 mit 2,4 Milliarden angegeben wird, 1990 die Fünf-Milliarden-Grenze erreichen wird. Den Hauptanteil des Bevölkerungszuwachses tragen drei Kontinente: Afrika, Asien und Südamerika. Von der errechneten, potentiellen Erdbevölkerung werden in Afrika 29 Prozent (1920: 7), in Eurasien 26 Prozent (1920: 80) und in Südamerika 25 Prozent (1920: 3,5) wohnen. Afrika, große Teile Asiens und Südamerika – das ist die Dritte Welt. Dritte Welt, das bedeutet: Mehr als die Hälfte der Menschen in Gebieten, die wir unterentwickelt nennen; in Staaten, die schon heute nicht mehr in der Lage sind, ihre Einwohner ausreichend zu ernähren; Menschen in Lehm- oder Schilfhütten, die keine Möglichkeit haben, Lesen und Schreiben zu lernen, einen Beruf zu ergreifen und auszuüben, ihre Familien zu ernähren.

Jeder zweite unterernährt

Vor dem letzten Weltkrieg verdiente ein Nordamerikaner 15mal soviel wie ein Inder, heute 39mal soviel. 1980 wird das Durchschnittseinkommen in den Entwicklungsländern jährlich 180 Dollar nicht überschreiten, in den Industriestaaten wird es voraussichtlich 3000 bis 4000 Dollar betragen. Bei der UN-Weltbevölkerungskonferenz in Belgrad wurde 1965 berichtet, daß die Hälfte aller Menschen „chronisch unterernährt ist oder hungert“. Die Nahrungsmittelproduktion in den Entwicklungsländern aber wurde während der letzten Jahre nur um 2,4 Prozent gesteigert, obwohl es bei dem Bevölkerungszuwachs 4 Prozent sein müßten. Mit Hungerkatastrophen unvorstellbaren Ausmaßes wird schon in den siebziger Jahren gerechnet. Hunderte von Millionen werden nach Brot schreien.

Experten wie der Biologe Paul Ehrlich sehen zwei Wege, dem entgegenzutreten: Die drastische Beschränkung des Bevölkerungszuwachses oder eine unerhörte Steigerung der Nahrungsmittelproduktion. Den Bevölkerungszuwachs einzudämmen, gibt es nur einen gangbaren Weg: die Geburtenbeschränkung. Aber in Indien beispielsweise hat dies bisher nicht zum Erfolg geführt. Entsprechende Gesetze hat noch kein einziger Staat erlassen. Selbst im „fortschrittlichen“ Mitteleuropa gilt Familienplanung bis heute als anrüchig. Und der zweite Weg – innerhalb von drei Jahrzehnten genügend Nahrungsmittel für fünf Milliarden Menschen zu produzieren – scheint aussichtslos. Es fehlt zwar nicht an phantastisch erscheinenden Vorschlägen – dem Alantropa-Projekt (Bau eines Staudammes zwischen Spanien und Marokko), der Anlage eines „Kongomeeres“ zur Bewässerung der Sahara, der Nahrungsmittelgewinnung aus den Weltmeeren. Aber das Alantropa-Projekt erfordert Investitionen, die auch den mächtigsten Geldgeber abschrecken. Für die Nahrungsmittelgewinnung aus den Weltmeeren wären die entsprechenden Voraussetzungen nur bei den großen Industriestaaten gegeben. Diese Staaten aber glauben, noch auf lange Zeit hin genug zu essen zu haben. Und andere Pläne sind nicht bekannt.