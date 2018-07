Arbeitsverhältnisse zwischen Ehegatten müssen steuerlich voll anerkannt werden, wenn echte Verträge bestehen und nachweislich eingehalten werden. Trotzdem finden eifrige Finanzbeamte immer wieder Gründe, in solchen Fällen Schwierigkeiten zu bereiten. So auch in einem Fall, in dem ein Handwerksmeister seiner im Betrieb mitarbeitenden Ehefrau die auch allen anderen Angestellten gewährte steuerfreie Geburtsbeihilfe von 500 Mark auszahlte. Das Finanzamt erkannte zwar den zwischen Ehepartnern bestehenden Arbeitsvertrag als völlig einwandfrei an, vertrat jedoch die Ansicht, daß ein Ehemann auch seiner regulär angestellten Ehefrau gegenüber zuerst seine ehelichen Unterhaltspflichten zu erfüllen habe. Die in zweiter Linie in Frage kommenden arbeitsrechtlichen Verpflichtungen entfielen deshalb.

Diese Auffassung hat das Finanzgericht Münster verworfen und klargestellt, daß Ehefrauen keineswegs steuerlich benachteiligt werden dürften, nur weil sie Ehefrauen seien (I 913/67 E in EFG 1967 S. 550).

Das hat auch das Bundesverfassungsgericht mehrfach eindeutig entschieden. Es sei daher unverständlich, sagen die Finanzrichter, wie das Finanzamt auf die Idee kommen konnte, daß es sogar dem Wesen der Ehe widerspräche, wenn ein Ehemann in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber seine Fürsorgepflichten erfülle. Das heiße ja nicht, daß er als Ehemann seiner Unterhaltspflicht nicht auch nachkomme. Mit der kleinen Geburtsbeihilfe sei es nicht abgetan, denn was darüber hinaus für die Versorgung von Mutter und Kind im Rahmen der Unterhaltspflicht aufgebracht werden müsse, sei unvergleichlich mehr.

Im übrigen ist auch die Rechtslage ganz anders, als das Finanzamt annahm. Die beiden möglichen Grundlagen der Geburtsbeihilfe, nämlich das Arbeitsverhältnis auf der einen Seite und die Unterhaltspflicht auf der anderen Seite, liegen auf verschiedenen Ebenen und schließen sich keineswegs aus. Weiterhin muß es dem Steuerpflichtigen überlassen sein, frei zu entscheiden, in welcher Eigenschaft er seine Pflicht zur Gewährung der Geburtshilfe erfüllen will. Diese finanzielle Zuwendung gehört nun einmal zum entsprechenden Arbeitslohn, worauf auch die Ehefrau als Angestellte ihres Ehemannes einen arbeitsrechtlichen Anspruch hat.

Die Finanzrichter weisen auch darauf hin, daß Abschnitt 174a Abs. 4 der Einkommensteuer-Richtlinien 1965 unwirksam ist, soweit danach Geburtsbeihilfen innerhalb eines Arbeitsverhältnisses zwischen Ehegatten nicht anzuerkennen seien. Solche Fehlansichten enthielten auch die Steuerrichtlinien der Vorjahre, denen zufolge Weihnachtszuwendungen und Jubiläumsgeschenke für angestellte Ehepartner ebenfalls nicht steuerfrei sein sollten. In den seither berichtigten Steuerrichtlinien wird dies jedoch schon anerkannt.