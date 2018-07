Eigentlich wäre in dieser Woche harte Kritik an der sogenannten „deutschen Ölpolitik“ fällig. Was uns auf diesem Gebiet von Bonn geboten wird, ist schon keine Tragikomödie mehr, sondern entwickelt sich allmählich zur Posse. Seit Jahren vertreten die Deutschen bei allen EWG-Konferenzen die These, die europäische Industrie müsse durch internationale Zusammenschlüsse in ihrer Konkurrenzfähigkeit gegenüber den amerikanischen Großkonzernen gestärkt werden, seit Jahren beklagen wir, daß Paris die Ausarbeitung von Rechtsvorschriften für eine europäische Aktiengesellschaft verhindert. Als aber jetzt die Compagnie Française de Pétroles Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Gelsenkirchener Bergwerks-AG bekundete, reagierte Bonn empört mit einem Veto. Das Wirtschaftsministerium: „Wir wünschen eine nationale Lösung.“

Eine Verbindung CFP-Gelsenberg würde beiden Seiten Vorteile bringen. Die französische Gesellschaft verfügt über allzu ergiebige Ölquellen (Jahresförderung 50, Absatz im eigenen Bereich aber nur 35 Millionen Tonnen), die deutsche Gesellschaft dagegen fördert nicht genug Rohöl für ihre Raffinerien und ist außerdem am größten Tankstellennetz der Bundesrepublik (Aral) beteiligt. Nun droht diese Vernunftehe an nationalem Prestige zu scheitern. Zunächst einmal sind alle Beteiligten verärgert. De Gaulles neuer Finanzminister Ortoli fühlt sich von seinem deutschen Kollegen Schiller brüskiert, die Dresdner Bank – von manchen Leuten wegen der Verhandlungen mit den Franzosen der „nationalen Unzuverlässigkeit“ bezichtigt – beeilte sich mit der Erklärung, sie werde „nur in voller Loyalität“ mit Bonn den Vertrag endgültig unterschreiben, die CFP wiederum besteht darauf, daß praktisch schon ein Abkommen geschlossen worden sei (siehe Seite 47 „Halali auf Gelsenberg“).

Nun hat Bonn freilich kein absolutes Veto eingelegt. Schiller und sein Staatssekretär Arndt haben einen „Zweistufenplan“ entwickelt: erst Zusammenfassung der deutschen Ölkonzerne, dann Verhandlungen über eine Kooperation in Europa. Gewiß kann man dieser Konzeption grundsätzlich zustimmen, uns muß schließlich daran liegen, daß wir in einer deutsch-französischen Ölehe gleichberechtigte Partner werden. Nur: Weder Erhard noch Schmücker noch Schiller haben sich zu Taten aufgerafft.

Vor einem Jahr bestand eine Chance, durch Aufkauf der Gelsenberg-Pakete der Deutschen und der Dresdner Bank (zusammen rund 37 Prozent) den Grundstock für ein deutsches Ölunternehmen zu legen. Doch Helmut Schmidt verhinderte diese Lösung: der SPD-Fraktionsvorsitzende nahm daran Anstoß, daß die Banken aus dem Verkauf „ein Geschäft“ machen wollten. Heute würden die Aktien gut 80 Millionen Mark mehr kosten als damals. Bonn hat Jahr für Jahr verstreichen lassen und kann nun niemand mehr um Geduld bitten.

Freilich will auch berechtigte Kritik an unserem Verhalten kaum aus der Feder fließen, wenn man registrieren muß, was sich zur gleichen Zeit in Paris abspielt. Der Vorschlag der Fiat-Gruppe, sich an Citroën zu beteiligen (siehe Seite 36 „Die Auto-Kratie der Agnellis“) wurde von de Gaulle und seinen Ministern mit tiefem Mißbehagen aufgenommen. Jeder weiß, daß Citroën in einer Krise steckt, jeder weiß, daß eine Verstaatlichung kein Ausweg wäre, sondern die Misere nur verschlimmern würde, jeder weiß, daß eine Konzentration der europäischen Autoindustrie notwendig und auf die Dauer unvermeidlich ist – aber de Gaulle scheint es offenbar unerträglich, in einem „ausländischen“ Wagen zu benutzen.

Wenn jeder Minister seine eigene Ölgesellschaft behalten und jeder Präsident nur in „nationalen“ Staatskarossen fahren will, hätten wir die EWG gar nicht erst zu gründen brauchen. Was soll die jahrelange Diskussion um die technologische Lücke nützen, wenn wir am Ende auf die „amerikanische Herausforderung“ im Großraum Europa doch immer nur nationale Antworten geben. Diether Stolze