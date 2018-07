Von Friedhelm Gröteke

Mailand, Mitte September

Am gleichen Tag, an dem er in Sachen Citroën den italienischen Staatspräsidenten Saragat aufsuchte, nahm der Rechtsanwalt Giovanni Agnelli, Enkel und Erbe des Fiat-Firmengründers, an einer Gedenkfeier der Piemontesen in Rom teil. Allerdings ging es dabei nicht um die Erinnerungen an die Einigung Italiens, die von Piemont ihren Ausgang genommen hatte; man gedachte vielmehr des im vergangenen Jahr verstorbenen großen alten Mannes der Mai, Vittorio Valletta. Dabei verweilten die Redner besonders bei dem letzten Werk des langjährigen Fiat-Präsidenten: Noch kurz vor seinem Tode hatte er dem Konzern die Tore zum Weltmarkt aufgestoßen.

Sicher hatte der Name auch bis dahin schon Weltgeltung, in Italien galt der Name als nationales Symbol für industriellen Fortschritt. Viel weniger dagegen als andere Industrieunternehmen vergleichbarer Größe war Fiat bisher international vertreten. Für die Expansion im Ausland galt das Prinzip: Alles aus eigener Kraft und unter eigener Leitung. Diese Denkweise entspricht nicht nur dem Naturell der Piemonteser, die wegen ihrer Schaffenskraft, ihrer Ordnungsliebe und ihres Organisationstalentes nicht umsonst die Preußen Italiens genannt werden, sie entspricht auch der Tradition des Hauses Fiat.

Als 1899 die Gründungsurkunde der Fabbrica Italiana Automobili Turini (Fiat) von neun maßgeblichen Männern der Turiner Gesellschaft unterzeichnet wurde, lag Italien in der Wirtschaftsentwicklung hinter den Industrienationen Europas noch weit zurück. So mußte Fiat möglichst alles, vom Rohstoff bis zum Fertigprodukt, vom Stahl bis zur Präzisionsmaschine selber produzieren. Auch heute noch beträgt der Anteil der eigenen Erzeugnisse und Leistungen in der Verarbeitung etwas über 50 Prozent.

Eigene Hüttenwerke stellen mehr als eine Million Tonnen Stahl her, Fiat-Walzwerke verarbeiten fast die doppelte Menge. Ein großer Teil des Maschinenparks entsteht in eigenen Betrieben.

So war es eine Sensation, als Vittorio Valletta vor drei Jahren dem Volkswagenwerk die Hand zur Zusammenarbeit entgegenstreckte. Damals wie heute ist der Streit darüber müßig, wer den kräftigeren Händedruck gehabt hätte. Die Vision Vallettas – und auch des Daimler-Benz-Großaktionärs Friedrich Flick – von einer Überschwemmung des europäischen Marktes mit amerikanischen Automobilen ist bisher nicht Wirklichkeit geworden, aber es gibt auch andere Argumente als die Konkurrenz von General Motors und Ford, die den europäischen Autoherstellern eine Zusammenarbeit schmackhaft erscheinen lassen. Einmal drängt Japan mit Macht auf den Markt, zum anderen erfordert der Weltmarkt möglichst große und finanzkräftige Gesellschaften.