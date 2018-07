In unserem Bericht von der Buchmesse (ZEIT Nr. 39, Seite 16) hieß es unter dem Bild: „Vor der Paulskirche geht ein Übertragungswagen des Hessischen Rundfunks in Flammen auf.“ Es hätte jedoch heißen müssen: Vor der Paulskirche haben Demonstranten zwar einen Wagen des Hessischen Rundfunks umgekippt, aber das war ein PKW; es brannte zwar, aber das war nur aus dem PKW beim Umkippen ausgeflossenes Benzin, das irgend jemand (ein Polizist oder ein Demonstrant?) angezündet hatte. An dem großen Fahrzeug, das mit Beleuchtungsgeräten gefüllt war, haben die Demonstranten zwar gerüttelt, aber es wackelte nur und fiel nicht um, weil da günstig ein Laternenpfahl stand, an dem es sich immer wieder aufrichten konnte. Beide Fahrzeuge wurden zwar beschädigt, aber nicht von Flammen.

Wir haben uns der üblichsten und viel zuwenig gewürdigten „Manipulation“ schuldig gemacht: Wir haben es nicht gewußt. Der Augenzeuge, auf den wir uns verlassen hatten, hat es offenbar falsch gesehen. Inzwischen haben wir einige Berichtigungen mit der Post bekommen und einige Augenzeugen zusätzlich befragt: Unter den etwa zwanzig nunmehr vorliegenden Versionen sind, wie nach „Rashomon“ nicht anders zu erwarten, keine zwei identisch. Wir können nur hoffen, daß unser Destillat aus diesen zwanzig Berichten jetzt stimmt.

Was Brigitte Granzow, der wir einen Teil der neugewonnenen Aufklärung verdanken, im Dritten Programm des Westdeutschen Rundfunks „eine ominöse Formulierung... für jeden Liberalen“ nannte, möchten wir freilich dennoch aufrechterhalten: Obwohl es offenbar nur ein bißchen brannte und die Autos nur mechanisch und nicht pyrotechnisch beschädigt wurden, scheinen uns „die Grenzen der Toleranz“ (dies ist die ominöse liberale Formulierung) nach wie vor an der Paulskirche erreicht worden zu sein. Schließlich fänden wir es schwer vertretbar, wenn die Rundfunkanstalten zusätzliche Mittel aus einer uns als vernünftig, notwendig und gerechtfertigt erscheinenden Gebührenerhöhung als erstes in ihren demolierten Fuhrpark investieren müßten. R. W. L.