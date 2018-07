Die deutschen Bischöfe haben Schwierigkeiten. Etwa damit, wie es Julius Kardinal Döpfner nach der letzten Fuldaer Bischofskonferenz formulierte, daß „die Gläubigen auf eine Führung warten, die nicht einfach in der Wiederholung früherer Aussagen besteht, sondern auf die Fragestellungen der Zeit eingeht“. So viel an Eingeständnissen und Selbstkritik hatte niemand erwartet angesichts der spontanen Entwicklung mancher katholischer Kreise zu einer „Mündigkeit“. Und da sind die Bischöfe der Ansicht, daß „der augenblickliche Klärungsprozeß nicht kurzschlüssig abgestoppt werden kann, aber dringend fester Markierungen bedarf“. Was immer darunter zu verstehen sein mag.

Einen ersten Hinweis auf eine solche „feste Markierung“ gab der Kardinal selber: „So gilt es nun zum Beispiel, falsch verstandene Demokratisierungstendenzen, die Anwendung des Mehrheitsprinzips auf Glaubenswahrheiten und anderes mehr, geduldig und zielstrebig zu läutern und zu überwinden.“ Zu läutern und zu überwinden. Da ist die Katze doch aus dem Sack. Wer auf dem Essener Katholikentag gelegentlich Zweifel hatte, daß die Aktivität der Jungen notwendig war, sieht jetzt wieder klarer: Nichts wird sich ändern. Was einmal Schlagzeilen machte und wie eine Besinnung des deutschen Katholizismus aussah, wird man „läutern und überwinden“ und damit neue „feste Markierungen“ liefern.

Wie die Läuterungen und Überwindungen aussehen werden, mag man daraus ersehen, wie das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und die Deutsche Bischofskonferenz mit den Resolutionen verfahren, die bei sechs Diskussionsforen in Essen gefaßt wurden. Im Arbeitskreis „Diese Welt und Gottes Wort“ etwa hatten die Teilnehmer gefordert: eine wirklich freie und öffentliche Diskussion sowohl innerhalb der Wissenschaft, in der kirchlichen Presse als auch in den Gemeinden; die Aufhebung des Imprimaturs; eine gezielte Fortbildung der Verkündiger in den Erkenntnissen der modernen Bibel Wissenschaft; eine zeitgerechte Exegese der gottesdienstlichen Texte; die Befreiung der evangelischen Texte von ihrer zeitbedingten Einkleidung.

Und im Forum „Ehe = 2 x 1 – sonst nichts?“ hatte es am Ende geheißen:

„Die Teilnehmer des 82. Deutschen Katholikentages in Essen 1968, die an zwei Tagen über das katholische Verständnis der Ehe beraten haben, sind mit großer Mehrheit zu der Überzeugung gekommen, daß sie der Forderung nach Gehorsam gegenüber der Entscheidung des Papstes in Fragen der Methoden der Empfängnisverhütung nach Einsicht und Gewissen nicht folgen können. Sie halten es für unbedingt erforderlich, daß eine grundsätzliche Revision der päpstlichen Lehre in diesem Punkt stattfindet. Wenn das Päpstliche Lehramt das tut, braucht es nicht um das Ansehen seiner Autorität zu bangen. Hierdurch können das Lehramt und die ganze Kirche in unserer Zeit nur glaubwürdiger werden.“

Auf die Frage, wie die letzte Bischofskonferenz die Resolutionen behandelte, antwortete Kardinal Döpfner dem Westdeutschen Rundfunk: „Diese Dinge sind noch gar nicht an uns gekommen.“ Der Leiter des Forums Mischehe hat die Resolution am 12. September per Einschreiben an den Kardinal abgesandt.

„Ich würde sagen“, meinte der Kardinal, „man sollte diese Resolutionen in ihrem Wert prüfen und dann sehen, was man weiter damit macht.“ Am besten, wollen wir die Bischöfe ermuntern, werft ihr sie gleich in den Papierkorb. Aber wir werden die nächsten Verlautbarungen aus Fulda dann gleich dazulegen. Heinz Josef Herbort