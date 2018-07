Theologie an säkulare revolutionäre Vorbilder. Er sieht den Appell an die Theologie aus dem religiösen Bedürfnis der Revolutionäre erwachsen, die sich von der Kirche gelöst haben. Von daher ist ihm die biblische Ausdrucksweise suspekt, und er denunziert diese theologische Arbeit als „vorkritische“ oder „unkritische Theologie“, als „linke“ oder „revolutionäre Orthodoxie“.

Das Mißtrauen gegenüber den theologischen Bemühungen, die unter dem Schlagwort „Theologie der Revolution“ zusammengefaßt werden, hat vor allem zwei Gründe:

Einmal ist es das tiefe Mißtrauen gegen Revolution überhaupt, die „das Bestehende zum bloß Bestehenden erklärt“, das der Diskussion nicht mehr würdig sei: Sie bedeute darum „Abbruch der Kommunikation“ und darum „Verzicht auf eine konkrete Veränderung, die in der Welt, die zu dieser Ethik (sc. ethische Rationalität) gehört, ausgearbeitet werden kann“. Dies Mißtrauen ist also in der Systemimmanenz des Kritikers begründet.

Sodann ist der Versuch, „eine eschatologischapokalyptische Ethik der Revolution zu formulieren, die den Exodus der Gemeinde aus dem Bestehenden fordert“, einem Theologen, der das Bestehende reformieren möchte, suspekt. Er sieht in „den Aporien einer Eschatologie, deren revolutionärer Gebrauch oder Mißbrauch heute in der Theologie im Schwange ist“, eine Regression des kritischen Bewußtseins.

Banal ausgedrückt: Wie kann man heute noch nach zweitausend Jahren als moderner Mensch vom Kommen des Gottesreiches reden? Daß wie bei Ernst Bloch die Utopie, so in der Theologie das Gottesreich eine eminent gegenwärtige Funktion hat, einmal das Bestehende in Frage zu stellen, zum andern aber für den Entwurf einer humanen Ordnung des Zusammenlebens, sehen diese Theologen nicht. Die Verkündigung der Urchristenheit vom kommenden Gottesreich für unsere Gesellschaft relevant wieder aufzunehmen, bedeutet keineswegs eine Regression zu einer vorkritischen oder gar unkritischen Theologie.

Das Mißtrauen gegen die Eschatologie als Basis für eine politische Theologie wird verständlich, wenn man in dem Band:

H.-J. Benedict/H.-E. Bahr: „Kirchen als Träger der Revolution. Ein politisches Handlungsmodell am Beispiel der USA“, Konkretionen Bd. 3, Furche Verlag, Hamburg, 1968; 191 Seiten, 9,80 DM