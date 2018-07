Die freie Tankstelle ABC-Tank in Mülheim an der Ruhr senkte ihren Preis für Super-Benzin um 4 Pfennig je Liter auf 52,9 Pfennig. Damit unterbietet sie die umliegenden Konkurrenten – soweit sie Markenbenzin verkaufen – um glatte 12 Pfennig je Liter. Das ist nur eine von vielen Preissenkungsaktionen der jüngsten Zeit – in den Benzinmarkt kommt wieder Leben.

Sehr zum Mißvergnügen der Markengesellschaften, die in den letzten Monaten die Preisruhe genossen haben. Seit die Nahostkrise des vergangenen Jahres den freien Tankstellen klargemacht hat, wie unsicher ihre Versorgung ist, waren sie wesentlich braver geworden. Sie machten damals nicht nur die Preisverhandlungen der großen Konzerne mit, sie gingen vielmehr zum Teil noch darüber hinaus und hielten sich dann bei den im Zuge der Versorgungsnormalisierung folgenden Preissenkung eher vornehm zurück.

Inzwischen haben sie wieder vorgesorgt. Denn auf dem Benzinmarkt wird Benzin in ausreichender Menge zu niedrigen Preisen angeboten. Hier macht sich bemerkbar, daß der Benzinabsatz 1968 nicht alle Erwartungen erfüllt hat – im Vergleich zum Heizölgeschäft ist er zurückgeblieben.

Wer jedoch Heizöl verkaufen will, der muß in seinen Raffinerien gleichzeitig Benzin produzieren und bei dem stolzen Preis, der im Augenblick für Heizöl gezahlt wird, kommt niemand auf die Idee, die Produktion zu drosseln. Lieber nimmt man es in Kauf, daß das überschüssige Benzin zu Schleuderpreisen an die freien Tankstellen verhökert wird.

Das allerdings bringt die Kalkulation von der anderen Seite her in Gefahr, denn der durchschnittliche Preisabstand der freien Tankstellen zu den Zapfsäulen der Markengesellschaften ist von 5,4 Pfennig je Liter im Frühjahr auf gegenwärtig 6,2 Pfennig gestiegen – die Preisunterbietungen werden also stärker, und immerhin gibt es im Bundesgebiet rund 200 freie Tankstellen, die ihre großen Konkurrenten um 10 Pfennig und mehr je Liter unterbieten.

Da die Konzerne immer der Meinung gewesen sind, der Marktanteil der „Freien“ dürfe nicht über eine Größenordnung von 20 Prozent hinauswachsen, werden sie wohl bald an ihren Preisen drehen müssen. Allzu schwer dürfte das ihnen eigentlich nicht fallen, denn im Vergleich zur Zeit vor der Nahostkrise sind die Benzinpreise immer noch ein wenig höher. hgk