Es gab nur eine Frage, auf die der General keine rechte Antwort wußte. Dabei wollte ich ihm die Sache eigentlich einfach machen und der Kürze halber nur hören, auf welchem Gebiet der Forschung und Entwicklung, der Unternehmensberatung oder Planung sein Unternehmen nicht tätig sei.

General James M. Gavin, Chef der amerikanischen Arthur D. Little Inc., erwähnte schließlich das Beispiel einer amerikanischen Stadt, deren gesamtes Nahverkehrssystem in eine finanzielle und unternehmerische Krise geraten war. „Sie hatten bereits das Gutachten einer anderen Beratungsfirma eingeholt, waren deren Vorschlägen aber nicht gefolgt. Nun wandten sie sich mit der Bitte um Hilfe an uns. Aber bei den Verhandlungen wurde bald klar, daß sie gar keine vorurteilsfreie systematische Analyse der gesamten Situation haben wollten, sondern nur eine Bestätigung ihrer bisherigen Politik erwarteten. Solche Aufträge lehnen wir natürlich ab“.

Doch hier handelt es sich nur um die Art der Auftragserteilung, nicht um das Problem an sich. Denn die Experten von Arthur D. Little scheuen an sich vor keiner Planungsaufgabe, vor keinem industriellen, staatlichen oder kommunalen Forschungsauftrag zurück. „Das einzige Problem ist manchmal, unter unseren Leuten jemanden zu finden, der sich für ein bestimmtes Problem interessiert und Lust hat, daran herumzuknobeln. Man kann niemand zu produktiven Ideen zwingen.“

Der General weist voll Stolz darauf hin, daß sein Unternehmen jährlich über eine Million Dollar für eigene Forschung ausgibt. Bei einem Gesamtumsatz des Unternehmens von etwa 35 Millionen Dollar jährlich ist das eine ansehnliche Summe. Gavin betrachtet dies als Investition in die eigene Zukunft und in die Zukunft der Industrie. „Wir denken jetzt schon über Probleme nach, die heute noch niemand interessieren, von denen wir selber aber auf Grund unserer Entwicklungsprognosen überzeugt sind, daß sie in einigen Jahren im Management, in der Produktion, im Verkehrswesen oder in der Stadtplanung große Bedeutung haben werden. Wenn dann die Kunden mit ihren Wünschen kommen, halten wir die Lösung schon bereit.“

Die Arthur D. Little Inc. mit ihrem Stammsitz in Cambridge (Massachusetts) ist das älteste und auch wohl vielseitigste Unternehmen einer Branche, die in den USA inzwischen eine große und noch ständig wachsende Bedeutung hat, in Europa aber immer noch weitgehend unbekannt ist: Die Auftragsforschung. 1945 gab es auch in den Vereinigten Staaten erst ein rundes Dutzend solcher Firmen und Institute, gegenwärtig sind es etwa 400. Sie sind auf allen Gebieten der Wissenschaft und Technik tätig, übernehmen militärische, politische und wirtschaftliche Planungsaufgaben und machen sich Gedanken über die Gestaltung von Verkehrssystemen oder die Nutzung von Computern im Bereich der Unternehmensführung, der Medizin und Weltraumfahrt. Der Gesamtumsatz dieser Zweckforscher erreichte 1967 rund zwei Milliarden Dollar.

Gründer der Firma Arthur D. Little und gleichzeitig „Vater“ dieses Unternehmenstyps war Arthur Dehon Little, der 1886 das Massachusetts Institut of Technology (MIT) verließ um eine Organisation aufzubauen, die sich „Untersuchungen zur Verbesserung von Verfahren und der Perfektionierung von Produkten“ widmen sollte. Heute kann James M. Gavin selbstbewußt darauf hinweisen, daß es kaum ein großes amerikanisches Unternehmen (und eine ständig wachsende Zahl von Firmen außerhalb der USA) gibt, das nicht schon die Dienste von Arthur D. Little in Anspruch genommen hat. Gegenwärtig zählt das Unternehmen über 1400 Mitarbeiter. 800 von ihnen sind hochqualifizierte Techniker, Naturwissenschaftler, Mathematiker, Wirtschaftsexperten, Psychologen oder Verwaltungsfachleute. In Europa arbeiten zur Zeit achtzig Wissenschaftler in der Brüsseler und Zürcher Niederlassung ständig für Little.

Von den übrigen Gesellschaften in den USA und auch in Europa, die sich mit Auftragsforschung beschäftigen, unterscheidet sich die Arthur D. Little vor allem durch ihre Vielseitigkeit, aber auch dadurch, daß die meisten Aufträge von privater Seite kommen, daß es sich häufig um reine Planungs- und Beratungsaufträge handelt (Beispiel: In welchem Gebiet der USA. soll ein Konzern sein neues Zweigwerk errichten?) und schließlich dadurch, daß es sich um ein privates, gewinnorientiertes Unternehmen handelt.