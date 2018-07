Von Ben Witter

Es war fast so gekommen, wie es Jonny Lütten prophezeit hatte; „Von den Lehrern auf St. Pauli wird man zu hören kriegen, daß St. Pauli ihre zweite Heimat geworden ist, daß von dreißig Schülern höchstens fünf auf die schiefe Bahn geraten, daß manche Schüler zu ihren Lehrern mehr Vertrauen haben als zu ihren Eltern, und die Mädchen oft wie Jungens reden, und mit ihren Lehren auch so reden, und daß über St. Pauli überhaupt zuviel geredet wird und die wenigsten genau Bescheid wissen ...“

Jonny Lütten wußte Bescheid. Er war von der Volksschule Seilerstraße auf die Volksschule Taubenstraße gekommen. Dann zog seine Mutter um, und Jonny hätte lieber die Volksschule in der Kl. Freiheit besucht. Drei Volksschulen gibt es auf St. Pauli.

Ich sagte, daß ein Lehrer von der Volksschule Taubenstraße gesagt hätte, sie wäre einen Tick besser als die Volksschule in der Seilerstraße, weil da viele Hinterhäuser sind.

Jonny Lütten kannte den Lehrer und meinte: „Vor der Tür der Volksschule Taubenstraße, die jetzt in der Friedrichstraße ist und trotzdem immer noch Volksschule Taubenstraße genannt wird, stehen Mädchen und warten auf Freier. Keine Schule auf St. Pauli ist einen Tick besser als die andere und so lange ist es noch gar nicht her, da spielten die Lehrer auf der Straße Geige, um sich ein paar Mark dazuzuverdienen.“ Jonny Lütten hat nichts gegen die Lehrer auf St. Pauli.

Er ist der Ansicht, daß die Schüler ihrem Alter meistens zwei Jahre voraus sind, was den Unterricht auch erleichtert; aber er ist gegen Dünkel und findet es ganz selbstverständlich, daß bisher kein Schüler Lehrer oder Polizist werden wollte.

Mit Lehrern habe ich auch geredet, und was sie so sagten, hätte der Schulbehörde gut gefallen. Ich ging dann zu Fräulein Hertwig. Die Schulbehörde hält große Stücke auf Fräulein Hertwig, sie ist Leiterin des Schulkindergartens der Volksschule Seilerstraße. Das ist eine Einrichtung der Schulverwaltung für Kinder, die vom normalen Schulbesuch ein Jahr zurückgestellt werden. Entweder gehen sie danach auf die andere Seite vom Schulhof, wo die Volksschule ist und machen weiter, oder sie werden auf Sonderschulen geschickt.