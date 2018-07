Nebel und anhaltender Regen verdüstern in diesen Tagen das sonst so sonnige Rheintal. Selbst der „lange Eugen“, das neue Abgeordnetenhochhaus, verhüllt immer wieder sein Haupt – so als wolle es nicht mitanschauen, was da unten alles geschieht:

Diesmal solle es keine Wahlgeschenke geben, hörte man noch hoffnungsvoll vor einigen Wochen aus Bonn. Doch, ach, wie bald verschwand dieser gute Vorsatz des Bundesfinanzministers im Nebel. Strauß vermochte zwar das Bundeskabinett davon zu überzeugen, daß im Etat 1969 kein Platz für große und kleine Angebinde vorhanden sei, doch die Ministerkollegen und der Kanzler wollten nicht davon abgehen, wenigstens ihren guten Willen nach allen Seiten zu bekunden. In der Finanzplanung ließ sich trefflich sagen, was man zu Beginn der siebziger Jahre alles zu tun gedenkt.

Auch die beiden Fraktionen der Regierungskoalition ließen in dieser Woche verbreiten, sie gedächten mangels (Finanz-)Masse ohne Mitbringsel in den Wahlkampf zu ziehen. Mit ähnlich frommen Vorsätzen zog einst Ludwig Erhard in das Kanzleramt ein. Damals kam es wegen der Kriegsopferrenten nach wenigen Monaten zum ersten Sündenfall, und dann ging es schnurstracks bergab.

*

Doch wieder scheiden sich an den lautstarken Forderungen der beiden Kriegsopferverbände die Geister. Kein Wunder, denn hier fällt Widerspruch am schwersten. So schickten denn schon zu Erhards Zeiten die anderen Interessenten zuerst die Kriegsopfer vor, um die Front zu lockern. Motto: Hannemann, geh du voran. Ungeachtet des Rütli-Schwures, allen Anfechtungen zu widerstehen, lud in diesen Tagen Ernst Schellenberg, sozialpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, Vertreter der Kriegsopferverbände ein, um mit ihnen über ihre Forderungen zu sprechen. Sie sind, im Adenauerschen Dialekt gesprochen, „gar nicht pingelig“. Ihre Forderung: zwanzig Prozent mehr bei den Grundrenten. Das wäre rund eine Milliarde Mark mehr aus der Bundeskasse.

Kaum hatte sich Schellenbergs Absicht herumgesprochen, da fühlte auch Hans Katzer, CDU-Sozialminister, den unwiderstehlichen Drang, mit Rudolf Kleine, dem Vorsitzenden des „Reichsbundes“, das gleiche Anliegen zu erörtern. So beginnt wohl nun der fröhliche Reigen. Wie gehabt?

Die Gefahr ist riesengroß. Es war unklug, in der Finanzplanung den kleinen Finger zu reichen. Jetzt wird schon am ganzen Arm gerissen. Werden die guten Vorsätze, die das Kabinett im Juni faßte, nun zu aller Laster Anfang?