Von Lorenz Stucki

Heute sind die Großindustriebetriebe selten, die einer oder zwei Familien wirklich gehören und von diesen geführt werden. Schon gegen Ende des 19. und besonders dann im 20. Jahrhundert wurden die meisten Unternehmen von vornherein als Aktiengesellschaften gegründet oder nach kurzer Anfangsperiode aus der ursprünglichen Kommanditgesellschaft in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Natürlich war es nach wie vor eine Einzelpersönlichkeit, welche die Initiative ergriff und entsprechend vorerst die Führung innehatte. Doch ließ sich diese Führungsrolle, wenn sie sich nicht auf eine klare Aktienmehrheit stützte, nicht ohne weiteres an den Sohn oder Schwiegersohn vererben wie die Familienfirma. Selbst viele alte Familienunternehmen benötigten später Fremdkapital und wurden zu Aktiengesellschaften, in denen die Nachkommen der Gründer zwar ihre Dividenden einkassieren, aber meistens wenig oder nichts zu sagen haben, auch wenn sie noch im Verwaltungsrat sitzen oder gar „Ehrenpräsident“ genannt werden.

Zur Zeit der ersten Pioniergenerationen ist das anders gewesen. Die Selbstfinanzierung bei geringem Kapitalbedarf und die Hemmung, „Schulden zu machen“, bewirkten, daß die Firmen zu achtzig oder hundert Prozent dem Gründer bzw. den höchstens zwei oder drei Gründern gehörten. Bei ihrem Tode erbten die Söhne, Töchter, Schwiegersöhne, Schwager, Enkel nicht nur ein Aktienpaket, sondern den Betrieb selbst. Es war wie bei den erblichen Monarchien: im Glücksfall war der Thronfolger ein hervorragender Führer, im Unglücksfall ein unfähiger Dummkopf. Den unternehmerischen Pionieren lag gewöhnlich die Zukunft ihres Werkes wie die eines Königreiches am Herzen, und so bemühten sie sich darum, ihre Söhne auf die Nachfolge vorzubereiten, ließen sie als Ingenieure oder Kaufleute ausbilden und einen Teil der Welt kennenlernen und führten sie im Betrieb in die künftige Aufgabe ein. Aber auf tausenderlei Weise konnte das Schicksal Striche durch solch vorsorgliche Rechnungen machen, und es gab ja auch die Miterben, die gewöhnlich von der Sache nichts verstanden und doch kraft ihres Besitzes Einfluß geltend machen konnten. So ist denn die Geschichte der Dynastien sehr verschiedenartig und sehr wechselvoll. Zwei typische Beispiele sollen das illustrieren.

Johann Conrad Fischer hatte 1826 in Hainfeld bei Wien eine Filialfabrik für Gußstahl und Feilen gegründet und mit deren Leitung seinen Sohn Georg betraut, der sie ihm 1833 abkaufte und beim Tode des Vaters 1854 auch das Werk im Mühlental bei Schaffhausen erbte. Georg Fischer setzte nun seinerseits den eigenen Sohn gleichen Namens als Direktor ins Schaffhauser Werk. Georg Fischer II. war damals erst zweiundzwanzigjährig, hatte aber beim Großvater und beim Vater die Praxis des Berufs kennengelernt und außerdem in Wien am polytechnischen Institut studiert. Er brachte das darniederliegende Stammhaus rasch in die Höhe, vor allem durch eine entscheidende unternehmerische Erkenntnis: um 1860 gingen die meisten Schweizer Städte zur Gasbeleuchtung über und brauchten deshalb eine Unmenge Röhrenverbindungsstücke, die nur aus teurem Schmiedeeisen erhältlich waren; Georg Fischer II. stellte sie nach dem großväterlichen Verfahren als erster im Weichguß (auch „Temperguß“ genannt) her, viel billiger und ebenso solid. Von diesen „Fittings“ entwickelte er Hunderte verschiedener Typen für Gas-, Wasser und Dampfleitungen, die er nach halb Europa verkaufte – nebst allen möglichen andern Stahlprodukten für die Maschinenindustrie, die im Ausbau begriffenen Eisenbahnen und das Handwerk. Auch baute er 1868 ein erstes Arbeiterhaus für auswärtige Arbeiter und begann zielbewußt, eine großenteils einheimische Belegschaft anzulernen und dem wachsenden Betrieb einen qualifizierten Arbeiternachwuchs zu sichern. Unter Georg Fischer III., der beim Tode des Vaters 1887 die Firma übernahm, wuchs das Schaffhauser Werk bis gegen Ende des Jahrhunderts auf über fünfhundert Arbeiter und gliederte sich eine Filiale jenseits der deutschen Grenze und Zollmauer in Singen an. Um der ständig zunehmenden Nachfrage zu entsprechen, mußten die Werke immer wieder vergrößert und ausgebaut werden, und eines Tages reichte dafür das Familienvermögen nicht mehr aus: 1896 wurde die Firma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt mit drei Millionen Franken Kapital. Doch kaum hatte das 20. Jahrhundert begonnen, trat wegen eines Rückschlags in der Elektroindustrie und im Bauwesen eine schwere Krise ein. Georg Fischer III., bis dahin noch „Delegierter des Verwaltungsrates“ und eigentlicher Direktor, schied 1902 aus Verwaltungsrat und Leitung aus – wieweit er sich freiwillig zurückzog, ist nicht ganz klar. Von da an wurden Direktion und Verwaltungsrat getrennt – der erfolgreiche Manager übernahm das Steuer, während Fabrik- und Bankdirektoren, Verwaltungsräte von Kunden- und Kreditgeberfirmen usw. als Aktionäre im Verwaltungsrat saßen.

Die Georg-Fischer-Geschichte ist das Muster der Gradlinigkeit: der Handwerker und Bastler fängt an, Sohn, Enkel, Urenkel entwickeln wachsende Erfolge, eine gut schweizerische AG mit tüchtigen Direktoren führt das Unternehmen halbwegs sicher durch die Krisenperioden bis in die Gegenwart. Die wilde Escher-Wyss-Geschichte, Kontrapunkt und Gegenbeispiel, zeigt, wie wenig selbstverständlich jenes Muster eigentlich war.

Hans Caspar Escher, der Gründer, war als Sohn aus reicher Seidenfabrikanten- und Handelsfamilie der erste schweizerische Unternehmer in einem modernen Sinn, ohne die kleinlich-engen Hemmungen der Handwerkersöhne, zupackend (zum Beispiel im Schiffsbau), wo andere ängstlich zurückgewichen wären, weltoffen, selbstsicher als Chef. Der „Kronprinz“ Albert Escher, der einzige Sohn, wurde für die Nachfolge erstklassig ausgebildet, in England als Maschineningenieur, in der väterlichen Firma frühzeitig als Leiter der Maschinenabteilung in der Praxis der Betriebsführung. Und dann starb er 1845, vierzehn Jahre vor seinem Vater.

Nun kamen die Erben zum Zuge, die für die Thronfolge weder ausgebildet noch begabt waren. Caspar Escher, beim Tode seines Sohnes siebzigjährig, lebte noch bis 1859, aber er gab die Leitung schon bald an den Schwiegersohn Friedrich von May ab, einen lieben, aber etwas hilflosen Berner Aristokraten, und nach seinem Tode wurden sein Schwager von Muralt und der Schwiegersohn Albert Eschers, Karl von Gonzenbach, später auch noch zwei Von-May-Schwiegersöhne, Henri Mousson und Viktor von Meyenburg, Erben dieser ersten und blühenden schweizerischen Maschinenfabrik mit internationalem Ruf. Im Gegensatz zu den Handwerkersöhnen und -enkeln Fischer, Sulzer usw. waren diese Epigonen des Feudalzeitalters an einem Industriebetrieb nicht interessiert, sondern lediglich am Geld, das er abwarf. Herr von Meyenburg war Bildhauer und verzog sich nach Dresden, „um mehr künstlerische Anregung zu erhalten“, und der dreißigjährige von Gonzenbach, maßgebender Besitzer und Kommanditär, war „nicht gewillt, dem Werk all seine Zeit und all seine Kraft zu widmen, viel mehr interessierte er sich für die Verwaltung seiner Schloßbesitzung Buonas am Zugersee und für Auslandsreisen“, steht in „150 Jahre Escher Wyss“ zu lesen. „Um sich zu entlasten“, schob von Gonzenbach Verantwortung und Macht an Gustav Naville aus Cham ab, der 1889 die Kommanditgesellschaft in eine Aktiengesellschaft umwandelte.