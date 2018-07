Von Ger van Roon

Dieser Aufsatz soll deutsche Leser über die zeitgeschichtliche Forschung in den Niederlanden informieren; selbstverständlich können hier nur einige wichtige Themen aufgegriffen werden. Beginnen wir mit der immer noch aktuellen Diskussion über den Ersten Weltkrieg. Hierzu ist in den Niederlanden eine zweibändige Dokumentenreihe erschienen:

„Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848–1919. Rijksgeschiedkundige Publicatien, Grote Serie Nr. 109 (1914–1917), Den Haag 1962; Nr. 116 und 117 (1917–1919), Den Haag 1964.

In den beiden Bänden, in denen insgesamt 1822 Dokumente veröffentlicht worden sind, werden die Schwierigkeiten aufgezeigt, die der niederländischen Regierung wegen ihrer Neutralitätspolitik bereitet wurden.

Von englischer und auch von belgischer Seite wurde ihr die Neutralitätspolitik von Anfang an sehr verübelt; zwar war der niederländischen Regierung von deutscher Seite, zunächst vom Generalstabschef Moltke, einen Tag später auch offiziell zugesagt worden, man werde die niederländische Neutralität respektieren, doch fingen schon in den ersten Kriegstagen die Drohungen an, in denen von wirtschaftlichen „Maßnahmen“ die Rede war. Obgleich im Ministerrat vom 3. Oktober 1914 über die sehr nachteiligen Folgen eines deutschen Rheinkanals durch Belgien und eines deutschen Antwerpens diskutiert wurde, wollte die große Mehrheit der niederländischen Regierung, was immer auch sich ereignen würde, an einer Politik strikter Neutralität festhalten. Nur die Minister Rambonnet (Marine), Bosboom (Heer) und Treub (Agrarwirtschaft) waren anderer Ansicht. Während der ganzen Kriegszeit hat es Reibereien mit den kriegführenden Ländern gegeben. Berlin beklagte sich wegen des Überfliegens niederländischen Gebietes durch britische Flugzeuge und die Engländer über die Durchfuhr nach und von Deutschland. In einer weiteren Publikation

G. Puchinger: „Colijn“, Kampen o. J.