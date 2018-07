Peter Iljitsch Tschaikowskij: „Klavierkonzert b-moll“ und Edward Grieg: „Klavierkonzert a-moll“;

sowie

Franz Liszt: „Totentanz“ und Robert Schumann: „Klavierkonzert a-moll“; Nelson Freire, Münchner Philharmoniker, Leitung: Rudolf Kempe; CBS 72 712 und 72 713, je 25,– DM

Vierundzwanzig Jahre alt wird der Pianist in der nächsten Woche; der Pressedienst von CBS berichtet über klavieristische Wunderdinge des Drei- und Fünfjährigen, zählt eine Reihe von gewonnenen Preisen und Stipendien auf, Vergleiche werden gezogen mit gestandenen Pianisten wie Horowitz, Michelangeli, Rubinstein. Die beiden neuen Platten mit den vier Frühstücksstücken eines einigermaßen versierten Klavierhusaren zeigen einem, wie hart und energisch Freire zugreifen kann, mit Kraft und Elan, mit Vehemenz, er kann donnern und wühlen, Oktavketten in rasantem Tempo überstehen und Skalen und gebrochene Akkorde zu einem glanzvollen Farbspiel nützen – er hat das alles „drauf“. Er kann andererseits in langsamen Sätzen zart sein, dolce, kein Träumer, der sich verliert, sondern ein den Tönen Nachhörender, ein nüchterner Pianist im Grunde, der wissen möchte, ob es vielleicht ein bißchen sanfter und geschmeidiger auch noch geht. Die Platten zeigen aber auch, daß Orchester und Dirigent diesem sensiblen wie bravourösen Solisten keineswegs ebenbürtig sind. Rhythmische und dynamische Grobheiten und Unpräzisionen häufen sich, und wenn man die ersten Horn-Töne im Tschaikowskij-Konzert gehört hat, möchte man die Platte gleich wieder weglegen, des Pianisten wegen lohnt es sich, sie zu behalten. Vorschlag an die Gesellschaft: das Ganze noch einmal mit einer anderen Begleitung oder zumindest unter einem rigoroseren Tonmeister.

Heinz Josef Herbort