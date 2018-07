Wird es ein blutiges Olympia 1968 geben? Diese bange Frage wird in Europa nach der Tragödie auf der plaza de las tres culturas immer wieder gestellt. Ist man aber einige Tage in Mexico City, das ein so friedliches Bild bietet, zögert man nicht, Avery Brundage, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, zuzustimmen, daß die Spiele programmgemäß durchgeführt werden.

An das Ausbrechen einer neuen Revolte glaubt hier so gut wie niemand, höchstens rechnet man mit Störaktionen; bei der Eröffnungsfeier am Sonnabend böten sich dazu günstige Gelegenheiten. Einige Chefs de mission sollen etwas weiche Knie haben, weil sie ohne Deckung vor ihrer Mannschaft einmarschieren müssen.

Sollte es aber einigen Rädelsführern gelingen, trotz des Verbotes einen Teil der Studenten zu einer neuen Massendemonstration aufzuputschen, so ist ein Blutbad zu befürchten, das jenes auf dem Platz der drei Kulturen noch übertreffen wird. Dort wurden nicht 26 Menschen getötet, wie offiziell angegeben wurde, sondern nach Schätzungen von Augenzeugen 100 bis 200. Viele davon wurden als Opfer der wilden Panik buchstäblich zu Tode gequetscht. Über 200 Studenten sollen noch in Haft sein und vor dem Ende der Olympischen Spiele auch nicht entlassen werden.

Bis jetzt sah ich noch keinen patrouillierenden Panzer und auch noch kein in Stellung gebrachtes Maschinengewehr. Aber, so heißt es, die Truppen lägen in Kompanie- bis Bataillonsstärke getarnt in Eingreifquartieren und könnten in kürzester Frist an jedem Punkt der Sechsmillionenstadt zur Stelle sein. Sie haben, für den Ausbruch neuer Unruhen, Schießbefehl.

Mexiko, so wird hier vom „Establishment“ argumentiert, sei kein reiches Land und habe enorme Summen in diese XIX. Olympischen Spiele investiert. Nun sei die „Jugend der Welt“ versammelt, und das Staatsprestige gebiete, daß dieses Weltfest auch stattfände. Bleibt zu hoffen, daß die gepanzerte Entschlossenheit, welche die Staatsraison zu fordern scheint, die aber so schlecht zum Toleranzdenken Olympias passen will, wenigstens das blutige Olympia verhütet. Übrigens kursiert die makabre Version, einflußreiche politische Gegner aus dem eigenen Lager des Präsidenten Gustavo Diaz Ordaz hätten bei dem Massaker ihre Hand im Spiele gehabt.

Auf den Trainingsplätzen des olympischen Dorfes herrscht eine friedliche Idylle. Die Luft der antiken Palästra scheint hier noch zu wehen. „Wer zählt die Völker, nennt die Namen...“, allerdings, die Luft ist „dünner“ als in der Ebene, und dank des erheblich verringerten Luftwiderstandes purzeln Trainingsweltrekorde, bei den „Kurzleistern“ muß man hinzufügen – die „Dauerleister“ sind gehandikapt, da der Sauerstoff hier nur knapp 16 Volumenprozent hat statt der sonst üblichen 21 Prozent.

Wahrscheinlich werden in den Laufdisziplinen, die länger als eine Minute dauern, jene relativ am besten abschneiden, die dauernd in einem solchen Höhenklima leben, also die Neger vom Hochland Kenias und die Mexikaner selbst, deren Leistungsstandard in den Mittelstrecken allerdings nicht ausreichen dürfte. Die Anpassung des Menschen an solche Höhen geht in drei Phasen vor sich: Die erste dauert wenige Tage, die zweite ein bis zwei Monate und die dritte einige Jahre. Das lehren jedenfalls die Mediziner, die sich auch mit Klimatologie beschäftigen.