„Weder Artikel 107 noch Artikel 53 der Charta noch die beiden Artikel zusammengenommen geben der Sowjetunion oder anderen Mitgliedern des Warschauer Paktes irgendein Recht, mit Gewalt einseitig in der Bundesrepublik Deutschland zu intervenieren. Jede solche Maßnahme würde auf Grund des Nordatlantikvertrages unverzüglich zu Maßnahmen der Selbstverteidigung führen ...

Wie der Präsident der Vereinigten Staaten kürzlich in unmißverständlicher Klarheit betont hat, werden wir, die wir diese Verantwortung tragen, die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen Westberlin nicht dulden.

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten haben bestimmte bindende Verteidigungspflichten in Europa, die der Welt und den Vereinten Nationen bekannt sind und die kein Rechtsstaat zu fürchten braucht. Dazu gehören Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und Westberlins bis zu dem Tage, an dem das deutsche Volk in einem sicheren Europa in Frieden und Freiheit wiedervereinigt werden kann. Wir werden treu zu unseren Verpflichtungen stehen.“

„Sie (die führenden Politiker in Bonn) haben auch einige Lehren, aber gleichzeitig ihre eigenen Schlußfolgerungen gezogen: Während sie die alten Ziele zu erreichen suchen, haben sie begonnen, mit raffinierten Methoden zu arbeiten... Der Kern dieser ‚neuen Ostpolitik‘ ist derselbe: die Umgestaltung der Karte Europas...

Wir sind bereit, mit ihr (der Bundesrepublik) auf verschiedenen Gebieten zusammenzuarbeiten. Wir sind bereit, den Meinungsaustausch über das Gewaltverbot fortzusetzen, in der Hoffnung, daß die Regierung der Bundesrepublik ein konstruktives Herangehen an dieses Problem zeigen wird. Es ist auch unsere Ansicht, daß die Bundesrepublik ihre Rolle in den internationalen Beziehungen entsprechend ihren Möglichkeiten spielen soll, indem sie ihre Politik auf den realen Tatsachen begründet, die im Ergebnis des Krieges und der Nachkriegsentwicklung entstanden sind, und ihren Beitrag zu einem sicheren Frieden leistet. Die Sowjetregierung ist der Ansicht, es sei an der Zeit, daß beide deutsche Staaten ... Mitglieder der Vereinten Nationen werden, und wir sind bereit, die Zulassung zu unterstützen.“

„Deutschland steht im Mittelpunkt des Problems, weil der machtvolle wirtschaftliche und finanzielle Wiederaufbau der Bundesrepublik seiner Industrie eine kommerzielle Dynamik verliehen hat, die sich auf ganz Europa, ja sogar auf Osteuropa auswirkt.

