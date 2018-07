Inhalt Seite 1 — Ein angefochtener sehr treuer Christ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Dirks

Ein großer Mensch bleibt groß, auch wenn die rasche Zeit ihn hinter sich zu lassen scheint. Urteilt sie über ihn, so wird auch sie befragt werden müssen, wieweit sie vor ihm besteht.

In den Nachschlagebüchern wird Romano Guardini meist als „Religionsphilosoph“ geführt. Seine Berufungen nach Berlin (für die Breslauer Theologische Fakultät) 1923, nach Tübingen 1945, nach München 1948 bemühten das unglückliche Wort „katholische Weltanschauung“, dem der Professor dann loyal einen einleuchtenden Sinn zu geben suchte. Sein Buchtitel „Die Unterscheidung des Christlichen“ ist für diesen Sinn und für ein gutes Stück katholischer Theologie seines Stils bezeichnend. Fachphilosophisch kann man seine zu wenig beachtete Studie über den „Gegensatz“ nennen. Weite Bereiche seines Denkens könnten als „theologische Anthropologie“ verstanden werden. Seine Arbeiten über Augustin, Bonaventura und Dante, über Hölderlin, Dostojewskij und Rilke, auch über Nietzsche wären teils als Geistesgeschichte, teils als neuartige Phänomenologie literarischer Gestalten einzuordnen. Das alles ist – in verschiedenem Grade – bedeutend. Aber wo ist die Mitte?

Irgend jemand hat Guardini den größten deutschen Pädagogen unserer Zeit genannt. Das ist ein großes Wort, aber man kann es rechtfertigen. Man wird dabei gar nicht an die Theorie, mehr an die Reflexion, gewiß auch an eine Fülle von Ansprachen, Kleinschriften, Predigten und Meditationen, auch an methodische Hinweise denken können; pädagogisch im wahrsten Sinne aber war die Faszination, die vom Gespräch dieses Mannes ausging. Die bedeutende Phase seiner Existenz begann mit dem gelebten Dialog, den er vor allem mit Menschen aufnahm, die zehn und zwanzig Jahre jünger waren als er: mit Studenten und Studentinnen, Schülerinnen und Schülern, als der 35jährige in der Jugendgruppe und im „Quickborn“, wenig später auch vom Katheder aus zu wirken begann; viele von diesen sind teils seine „Jünger“ oder Schüler, manche seine Freunde geblieben.

Im Februar 1965 waren sie zum letztenmal um ihn geschart. Sein Nachfolger im Amt, Karl Rahner, feierte im Auditorium der Münchner Universität den weisen alten Mann und sein reiches Werk. Tausende von Studenten hörten über die Lautsprecher in Hörsälen die Laudatio des Achtzigjährigen mit. Das Ereignis wurde als ein geistiger Triumph empfunden. Er selbst sprach über – „die Ironie“.

Es war ihm ernst damit. Die sokratische Ironie, verfeinert durch eine mit geschichtlicher und lebensgeschichtlicher Erfahrung gesättigte Humanität italienischer und katholischer Prägung, war wie für seinen Meister ein Element des Dialogs. Es gibt keine bessere Kennzeichnung für diesen ungewöhnlichen Menschen als eben diese: daß er im Gespräch lebte, nicht im Monolog, nicht in der „Auseinandersetzung“ (die er nicht scheute, aber nicht suchte), nicht in der Diskussion, sondern in jenem Dialog, dessen Konstituanten die Suche nach der verborgenen Wahrheit und die Sympathie mit dem Partner waren, in der höchsten Form als Freundschaft. Lange hat er gehofft, Burg Rothenfels könne eine neue, der Gesellschaft und ihrer Zukunft zugewandte Akademie werden, der dauernde Ort eines Gesprächs, das in kühner Offenheit und aus tiefem Vertrauen auf Wahrheit hin gerichtet sei. Aber auch sein Verhältnis zu den Denkern und zu den Dichtern, über die er geschrieben hat, ja sogar zu den Gestalten der Dichtung, die er deutend beschrieb und beschreibend deutete, glich dem Gespräch.

Gespräche, wenn auch nicht die der literarischen Art, sind vergänglich. Romano Guardini war erfolgreich. Seine Bücher insgesamt erreichten Millionenauflagen; er war lange Zeit der Katholik auf der Bestsellerliste; unzählige Christen denken oder schreiben heute seinen Gedanken nach, ohne es zu wissen – sie sind ihnen auf nicht mehr erkennbaren Umwegen zugekommen. Guardini ist Ehrenbürger seiner Vaterstadt Verona und Träger des einzigen deutschen Ordens, der zählt: der Friedensklasse des „Vom le mérite“. Zwei Päpste haben ihn verehrt und geehrt, und Johannes – zwischen Pius und Paul – hätte ihn an sein Herz genommen, wenn er, der romscheue Italiener, nur nach Rom gekommen wäre: genug Balsam, so könnte man meinen, für einen von manchem orthodox-klerikalen Streich verletzten Geist. Guardini war also in hohem Maße erfolgreich, aber sein nobelster Reichtum ist verborgen und vergänglich. Die Nachkommenden beurteilen den Autor nur nach seinen Schriften, und da diese seine Bücher, man kann es nicht verschweigen, gleichfalls Elemente der Vergänglichkeit enthalten, so geriet Romano Guardini in den letzten Jahren seines Lebens erst unmerklich, dann unverkennbar in den Schatten.