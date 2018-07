Von Graham Chedd

Dennis Burkitt pflegt sich selbst als „Amateurwissenschaftler zu bezeichnen. Er sagt, er sei lediglich ein Sammler von Beobachtungsergebnissen, und sein Werkzeug bestünde nur aus einem Bleistift, einem Notizbuch, einer Kamera und einem Auto. Immer wieder beteuert er, es seien andere, „qualifiziertere Leute“ als er, die seine Beobachtungen interpretierten und die daraus resultierenden Hypothesen prüften. Was Dennis Burkitt nicht sagt, ist, daß er eine geradezu; geniale Begabung dafür besitzt, das Komplexe zu vereinfachen und Gesetzmäßigkeiten dort zu erkennen, wo andere nur Unordnung sehen – kurz: das Offensichtliche zu bemerken.

Sein bisher größter Beitrag zur medizinischen Wissenschaft bestand darin, das Gemeinsame in einer Reihe von unterschiedlichen Krankheiten erkannt zu haben, Krankheiten, die die Einwohner – insbesondere Kinder – Zentral- und Ostafrikas befallen.

Das war vor elf Jahren. Doch was damals nur die Definition einer begrenzt auftretenden Krankheit war, ist inzwischen zu einem Forschungsprojekt immensen Ausmaßes geworden. In Laboratorien der ganzen Welt sucht man nach der Ursache des Leidens. Dieses außerordentliche Interesse hat zwei Gründe: Die Krankheit ist eine Form des Krebses, und eine elegante Hypothese, die auf Burkitts Pionierarbeit beruht, besagt, daß dieser Krebs, der Burkitt-Tumor, von einem Virus hervorgerufen wird.

Vor knapp zwei Wochen gab Burkitt bei einem Symposium in London etwas bekannt, das wahrscheinlich sein zweiter bedeutender Beitrag zur medizinischen Forschung sein wird: Er erklärte die Hypothese, auf der die Annahme, jener Krebs sei von einem Virus verursacht, basierte, für ungültig.

So seltsam es erscheinen mag: Mit dieser Bombe vernichtete er nicht etwa die Theorie von der Virengenese des Burkitt-Tumors, im Gegenteil, sie fand jetzt eine besonders starke Stütze.

Die Hypothese, die ursprünglich all die Aufregung ausgelöst hat und nun von Burkitt aufgegeben wurde, war zwar schon im Laufe der letzten Jahre etwas brüchig geworden. Aber ihre Implikationen für die Krebsforschung waren so bedeutsam, daß die Wissenschaftler alles getan haben, um sie zu retten. „Jetzt freilich“, so Burkitt, als ich unlängst mit ihm sprach, „meine ich, daß wir die richtige Antwort von einer falschen Überlegung erhalten haben.“